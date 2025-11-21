北海道の恵みで集中ケア！ハーバー研究所「北のプラセンタ シートマスク」

ハーバー研究所は、北海道産サーモンのマリンプラセンタ®を配合した「北のプラセンタ シートマスク」を、2026年1月5日（月）より数量限定で発売します。

北海道の恵みを凝縮した美容液をたっぷりと含んだシートが、肌にピタッと密着。

乾燥やハリ不足が気になる年齢肌※1を集中ケアし、みずみずしい透明感※2をもたらすスペシャルケアアイテムです。

ハーバー研究所 北のプラセンタ シートマスク

発売日：2026年1月5日（月）

価格：2,860円（税込）

容量：5包入り（1包23mL）

販売場所：通信販売、全国のショップハーバー

北海道の自然の恵みを活かした「北のプラセンタ」シリーズから、エイジングケア※1に特化したシートマスクが登場します。

1枚に23mLもの美容液を贅沢に含ませたストレッチ素材のシートが、顔全体を包み込みます。

メイン成分には、北海道産サーモンの「マリンプラセンタ®エキス※3」を採用しています。

美肌に良いとされるアミノ酸を豊富に含み、肌にうるおいとハリを与えます。

さらに、ビタミンCやフラボノイドを含む「ハマナス花エキス※4」や、ビタミン・ミネラルが豊富な「ハスカップエキス※5」など、北海道ゆかりの美容成分を厳選して配合しています。

密着ストレッチシートでうるおいチャージ

採用されているシートは、顔の凹凸に合わせてピタッとフィットするストレッチ素材です。

目元や口元など、乾燥が気になる部分にも隙間なく密着し、美容液を角質層のすみずみまで届けます。

とろみのある美容液が肌を包み込み、マスクを外した後もふっくらとしたハリとつやを実感できます。

肌へのやさしさを考えた無添加処方

ハーバーならではの「無添加主義®」に基づき、防腐剤パラベン、石油系界面活性剤、合成香料、鉱物油、タール系色素は一切使用していません。デリケートな肌の方でも使いやすい処方です。

週に一度のスペシャルケアとして、北海道の恵みを肌で感じてみてください。なくなり次第終了となるため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

北のプラセンタ シートマスクの紹介でした。

※1 年齢に応じた保湿、ハリのお手入れ

※2 うるおいによる

※3 皮膚コンディショニング成分。「マリンプラセンタ®」は、株式会社日本バリアフリーの登録商標です。

※4 保湿成分

※5 ロニセラカエルレア果汁：皮膚コンディショニング成分

