È¬¾åÏÂ´õ¡¦GUCCHI¡¦NOWAR The ¾¢¡¦¥¢¥Þ¥Î¤«¤é¤Ê¤ë4¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥× OverTone¤¬¡¢Ç¯Æâ¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢µî¤ë9·î6Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£2017Ç¯¤Î·ëÀ®°ÊÍè¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤½¤Î¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¤È¸ÄÀÅª¤Ê¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿4¿ÍÁÈ¡£
³èÆ°½ªÎ»¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿Èà¤é¤¬¡¢10·î1Æü¤Ë¥é¥¹¥È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¼ê»æ¡×¡¢11·î2Æü¤Ë¤Ï¡ÖALL TIME BEST¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¸½ºß³«ºÅÃæ¤ÎÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¡ØOverTone Last Live Tour ¡Á8Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤¬¡¢11·î22Æü¤ËÅìµþ¡¦¸¶½ÉRUIDO¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢12·î6Æü¤ÎÂçºå¡¦ÇßÅÄCLUB QUATTRO¤Ç¤Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡ØOverTone Last Live ¡ÁÇÜ²¸¡Á¡Ù¤ò¤â¤Ã¤ÆËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£
vois¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î²ò»¶¤ò·è¤á¤¿½Ö´Ö¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤Î¸÷¤È±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡£¤Ê¤¼Èà¤é¤Ï³èÆ°µÙ»ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö²ò»¶¡×¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«--¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤Î·è°Õ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡Ê¼èºà¡áÂ¼¾å½ç°ì¡Ë
ÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¡¢²ò»¶¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ
¡½¡½ÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤Ç¶Ã¤«¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ò»¶¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë·Á¤Ç·èÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ò»¶¤ò·è¤á¤¿½Ö´Ö¤Î»×¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡£È¬¾åÏÂ´õ
²ò»¶¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡Ö¤ä¤á¤è¤¦¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ï²¿²ó¤â²ò»¶¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¤Ç¤â¤Þ¤À´èÄ¥¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÇÈ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¿´¤¬ÀÞ¤ì¤«¤±¡¢²»³Ú¤ò»Å»ö¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç°ìÃ¶¤½¤Î»×¤¤¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤Ë·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ë±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤»Ï¤á¤Æ¡£¡Ö¤³¤ì°Ê¾åÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï...¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Êç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ò»¶¤ò¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Æ¤«¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÏÃ¤½¤¦¤È·èÃÇ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤ÏËÍ¤ÈGUCCHI¤¬¡¢¤Û¤ÜÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤°¤é¤¤¤Ç²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£GUCCHI
È¬¾å¤¬¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÏÃÎ¤é¤º¤Ë¡¢ËÍ¤â¤Á¤ç¤¦¤ÉÈ¬¾å¤ËÏÃ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤½¤¦¡×¤ÈÈ¬¾å¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤È°ì¤Ä²¿¤«¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤ì¤Ð¥É¥ó¤È¹Ô¤¯²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢Î¢¤Ç¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÎÊý¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤À¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤É¤ó¤É¤ó¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¡Ö´èÄ¥¤í¤¦¤¼¡×¤È¤¤¤¦»Îµ¤¤âÇö¤ì¤Æ¤¤Æ¡£NOWAR The ¾¢
¥³¥í¥Ê°Ê¹ß¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀª¤¤¤¬³Î¼Â¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´°÷¤¬¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È²ò»¶¤È¤¤¤¦¤Î¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤¾¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤º¤Ã¤È¶»¤ËÈë¤á¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤é¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤¬È´¤±¤¿¤éOverTone¤Ï²ò»¶¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢GUCCHI¤«¤éÈ´¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢·è°Õ¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¡¢¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¤«¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é²ò»¶¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¡Ö¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖËÍ¤é´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¿´¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¿®¤¸¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦°ì¿´¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾¯¤·µ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Þ¥Î
¿ôÇ¯Á°¤«¤é²ò»¶¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¾¢¤¯¤ó¤«¤é²ò»¶¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤¢¡¢²ò»¶¤«¡×¤È¤¹¤ó¤Ê¤ê¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¶Ã¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ä¤¤¤ËÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«...¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¶á¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½³èÆ°µÙ»ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö²ò»¶¡×¤È¤¤¤¦Æ»¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£È¬¾åÏÂ´õ
¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³èÆ°µÙ»ß¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë´üÂÔ¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤É¤³¤«¤Ç³èÆ°ºÆ³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤é¡¢ºÇ½é¤«¤é²ò»¶¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Þ¥Î
OverTone¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢²»³Ú¤ò¼¤á¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÊÌ¤ÎÆ»¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤È·è¤á¤¿¤é¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ÏÊ¤¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤¤Ã¤Ñ¤ê²ò»¶¡¢¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤¹¡£
8Ç¯´Ö¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È
¡½¡½8Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ÐÍè»ö¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©È¬¾åÏÂ´õ
ËÍ¤Ï·ëÀ®Åö½é¤Îµ²±¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤âGUCCHI¤Î²È¤Ç¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¿¤é¶á½ê¤Î¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½ã¿è¤ËÍ§Ã£¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Å»öÃç´Ö¤È¤·¤Æ¤â¤¤¤¤´Ø·¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Æµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NOWAR The ¾¢
ºÇ¶á¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÎÊ¡²¬¸ø±é¤Ç¤¹¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÃæ¤ËÈ¬¾å¤¬µÞ·ã¤ÊÊ¢ÄË¤Ë½±¤ï¤ì¤ÆÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËÜÈÖ¤ÏÈ¬¾å°Ê³°¤Î3¿Í¤Ç·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Î³ä¤ê¤â¤½¤Î¾ì¤Ç¿¶¤êÊ¬¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤ºÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÎºÇ¸å¤ËÈ¬¾å¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢4¿Í¤Ç¡ÖM7¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤ò¥ï¥ó¥Õ¥ì¡¼¥º²Î¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È¤·¤Æ¤Ï°Â¿´´¶¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢ÆÃ¼ì¤ÊÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£GUCCHI
¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¹¡£Âçºå¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢°ì¤Ä¤Î¥´¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤ª¤¨¤Ä¤¬½Ð¤ë¤°¤é¤¤µã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯ÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÃ£À®´¶¤È°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£¥¢¥Þ¥Î
ÀÎ¡¢¥Ä¥¢¡¼Àè¤Ç¥É¥ß¥È¥ê¡¼¡Ê¶¦Æ±Éô²°¡Ë¤ËÇñ¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Íç¤ÇËÍ¤Î¥Ù¥Ã¥É¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÏÆüº¢¤½¤¦¤¤¤¦°¥Î¥ê¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò³«¤±¤¿¤éÁ´°÷¤¬Íç¤ÇËÍ¤Î¥Ù¥Ã¥É¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÇú¾Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â¡Ö¤³¤ó¤ÊÇú¾Ð¤·¤Æ¤ë¥¢¥Þ¥Î½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¬¾å¡õGUCCHI¡õ¾¢
³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡Ê¾Ð¡Ë
¡½¡½¡Ê¾Ð¡Ë¡£8Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿°ì¶Ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£È¬¾åÏÂ´õ
ËÍ¤Ï¡ÖÍÛ±ê¡×¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¶Ê¤Ç¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤½¤Î»þ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ½ñ¤¤¤¿¶Ê¤Ç¡¢¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¤¾¡×¤È¤¤¤¦°Õ»×¤Î¤¢¤ë¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë½ñ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é½Ð¤·¤¿¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Å¥½¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ»×¤¤Æþ¤ì¤¬¶¯¤¤¶Ê¤Ç¤¹¡£NOWAR The ¾¢
¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Î¡Ö¥¼¥í¡×¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬³Ú´ï¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¥Ç¥â¤òºî¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ËÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤¤¤¤¤ä¤ó¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤·¤«¤â¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ì¶Ê¤Ç¤¹¡£GUCCHI
¼«Ê¬¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅª¤Ê¤³¤È¤Ç¸À¤¦¤È¡ÖºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î¡×¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ³°Éô¤Îºî²È¤µ¤ó¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏÂè»°¼Ô¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¶Ê¤ò²Î¤¦¤³¤È¤ËÄñ¹³¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¶¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤âÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦ºî¤êÊý¤ò½é¤á¤Æ·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤¬¡¢º£¸å¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯ºî²È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Þ¥Î
¡ÖM7¡×¤Ç¤¹¡£ÀèÇÚ¤Î¥Ù¥ê¡¼¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ç¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤È¤·¤Æ½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡ÖM7¡×¤ò²Î¤¤¡¢¤½¤ì¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë·Ò¤¬¤ëÂç¤¤Ê¥¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î¶Ê¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡¢¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ì¶Ê¤Ç¤¹¡£
¥é¥¹¥È¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¼ê»æ¡×¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤
¡½¡½¥é¥¹¥È¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¼ê»æ¡×¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¤«¡£È¬¾åÏÂ´õ
º£²ó¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½é¿´¤Ëµ¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤ËOverTone¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤«¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤Ë²Î¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î8Ç¯´Ö¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¡¢¿Í´ÖÅª¤Ë¤â¤¹¤´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¡¢Á´¤Æ¤Î±¿Ì¿¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ¸å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢²¿¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÏÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î´¶¼Õ¤¬ÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ò»¶¤òÈ¯É½¤·¤¿»þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬Æ¬¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£NOWAR The ¾¢
¥µ¥Ó¤òGUCCHI¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¤ä¤Ï¤ê¡ÖÍÆñ¤¦¡×¤·¤«·ë¶É½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¤Í¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Ç¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¶Ê¤ÎÃ»¤¤»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ë8Ç¯´Ö¤ÎÁ´¤Æ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤À¤È»×¤¤¡¢¤¿¤À¤¿¤À¡ÖÍÆñ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÁÛ¤¤¤òÄ¾µå¤Ç¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤ÈÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤Î8Ç¯´Ö¤ÏÀäÂÐ¤Ë´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½²Î»ì¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤¬¡ãÍÆñ¤¦¡ä¤È´Á»ú¤À¤Ã¤¿¤Î¤â½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£GUCCHI
´Á»ú¤Î¡ÖÍÆñ¤¦¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿´¶¾ð¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÍÆñ¤¤¿ÍÀ¸¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¤¢¤¨¤Æ´Á»ú¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ê¤Î¤Ë¡Öº£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¤Î¤¬¡¢¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢·Ú¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ...¡£ºÇ½é¤Ï¡ÖÍÆñ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¹¤é»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤È¤¹¤´¤¯Çº¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¿Ô¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢¡ÖÍÆñ¤¦¡×¤òÅÁ¤¨¤ë¶Ê¤Ë¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£²»³Ú¿ÍÀ¸¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¤è¤¯Ê¹¤¯¸ÀÍÕ¤À¤±¤É¤Ç¤¤ë¤À¤±½Å¤¯¡¢¤è¤êÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Þ¥Î
ËÍ¤â¶Ê¤ÎÃ»¤¤»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤È¤Æ¤âÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¼«Ê¬¤¬Ã´Åö¤·¤¿¥Ñ¡¼¥È¤ò¸«¤¿¤é¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Þú¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë²ò»¶¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ë²Ì¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¢¥Þ¥Î¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¼ê»æ¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£¥¢¥Þ¥Î
¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¡¢º£¤Þ¤Ç¤Îµ²±¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀºÇ¸å¤ÎºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æâ¸þÅª¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤Î¤âOverToneÅª¤Ë¤Ï°ã¤¦¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¸«¤Æ¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢ºÇ¸å¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤É½¾ð¤Ç½ª¤ï¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ê¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¡¢¾¢¤¯¤ó¤ÎC¥á¥í¤Î¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿¤¬±Ç¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
OverTone¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤Ø
¡½¡½8Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢OverTone¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¡¢¤´¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©È¬¾åÏÂ´õ
°ìÈÖÆÀ¤¿¤â¤Î¤È¤·¤ÆÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢À³Ê¤¬´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤Ï¿Ë¶â¤ß¤¿¤¤¤ËÀí¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£º£¤Ï´¶¾ð¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¾å¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£3¿Í¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò²¡¤·ÄÌ¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤À¤á¤À¤È³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬Âç¿Í¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£GUCCHI
Ãç´Ö¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï²áµî¤Ë¥½¥í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ú²°¤Ç¤Î¸ÉÆÈ´¶¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤Â¸ºß¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢°Â¿´´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ãç¤¬°¤¯¤Ê¤¯¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£NOWAR The ¾¢
¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤ª¤É¤ª¤É¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£OverTone¤ÎÁ°¤Ï¥½¥í¤äÊÌ¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢MC¤È¤«Ãý¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¶ì¼ê¤Ç¥Ü¥í¥Ü¥í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢OverTone¤ÎÂ¾¤Î3¿Í¤¬Ãý¤ë¤Î¤¬Ã£¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤«¤é¡¢½ù¡¹¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸´·¤ì¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Þ¥Î
ËÍ¤ÏOverTone¤Ç²»³Ú¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢³èÆ°¤ÎÁ´¤Æ¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¿ÍÁ°¤ÇÆ²¡¹¤È¤Ç¤¤ë¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£·ëÀ®Åö½é¤Ï¥¯¡¼¥ë¤ÇÃý¤é¤Ê¤¤¥¥ã¥é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Ö¤ÇMC¤äÀú¤ê¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢MC¤Ç³ú¤ó¤Ç¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤Æ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤ÏOverTone¤À¤«¤é¤³¤½ÆÀ¤¿¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½12·î6Æü¡¢ÇßÅÄCLUB QUATTRO¤Ç¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡ØOverTone Last Live ¡ÁÇÜ²¸¡Á¡Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡£NOWAR The ¾¢
¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê¤Î»ÑÀª¤Ç¤Ï¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ËºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ò¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç²Î¤¨¤ë¤Î¤âºÇ¸å¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤È²Î¤¦¤³¤È¤ò²¿¤è¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£GUCCHI
´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ºÇ¸å¤°¤é¤¤¤Ï¡È¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¡É¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤à¤È¤«¡¢Ã£À®´¶¤òÆÀ¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç½ª¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Þ¥Î
¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤È¤«´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂçÁ°Äó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÌÜ°ìÇÕ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤é¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¤ªµÒ¤µ¤ó¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¡£ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¤ß¤ó¤Ê¾Ð´é¤Ç½ª¤ï¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¬¾åÏÂ´õ
OverTone¤È¤·¤ÆËÜÅö¤ËºÇ¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¸å²ù¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë£¸Ç¯´Ö¤ÎÁ´¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤Á¤ã¤ó¤È³ú¤ß¤·¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£²ò»¶¤ÏÈá¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î³Ú¤·¤¤¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Êµ¤»ý¤Á¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ê¤ª¤ï¤ê¡Ë