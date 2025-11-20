サムスン電子ジャパンは、『Samsung Galaxy A25 5G』を11月20日より楽天モバイル公式サイトで、11月27日より全国の楽天モバイルショップで販売を開始すると発表した。

【画像】シリーズ初2眼カメラを搭載した『Samsung Galaxy A25 5G』

『Samsung Galaxy A25 5G』は、日本のSamsung Galaxy A20シリーズで初となる2眼カメラを搭載した機種だ。約6.7インチの画面、5,000mAhのバッテリーが搭載され、エントリーモデルとして支持されているシリーズの最新機種となっている。

紛失時や見守りに使える「端末リモート追跡」機能や、大きな文字とシンプルな画面表示でスマホを初めて使う人でも使いこなせる「かんたんモード」といった機能も用意されている。

ホームボタンを長押しして調べたいものを囲むだけですぐに検索できる「かこって検索」機能や、Android 16に用意されている電源ボタンを長押しするとGeminiが起動するといった、最新の便利機能もカバーしている。

カラーバリエーションはライトブルーとブラックの2種類が用意された。

他社から電話番号そのままの乗り換えで「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」と本製品をセットで申し込んだ人に向けて、1円（税込）で購入できるキャンペーンも開催されている。詳細は楽天モバイルサイトを確認してほしい。

（文＝リアルサウンドテック編集部）