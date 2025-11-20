ºå¿À¡¦ÌçÊÌ·¼¿Í¡¡¡È¸×¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¡¼¥×¡É¤Ë¡¡ÌµÌ¾ÇÏ¤¬ÍÇÏVÌÜ»Ø¤¹¥É¥é¥Þ¤Ë»É·ã¡¡¥í¥±ÃÏ¤ÎËÌ³¤Æ»Æü¹âÄ®½Ð¿È
¡¡º£µ¨¡¢¥×¥í½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿ºå¿À¡¦ÌçÊÌ¤¬Íèµ¨¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£À¾µÜ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢330Ëü±ßÁý¤Î1200Ëü±ß¤Ç°ìÈ¯¥µ¥¤¥ó¡£²ñ¸«¤Ç¤ÏTBS·Ï¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤ËÂ³¤¯¡¢¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¼Â¸½¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥É¥é¥Þ¤Î¤³¤È¤ÏÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤â¡¢¤â¤Ã¤ÈÃÏ¸µ¤òÇØÉé¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¥ª¥Õ¤â°ì¤Ä¤º¤ÄËä¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡½Ð¿ÈÃÏ¤ÎËÌ³¤Æ»Æü¹âÄ®¤ÏºÊÉ×ÌÚÁï¼ç±é¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¡¢¥í¥±ÃÏ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ±û¤Ç¤ÏÌµÌ¾¤Î¶¥ÁöÇÏ¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¡¼¥×¡×¤¬°ìÊâ¤º¤Ä¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Ç¯Ëö¤ÎÍÇÏµÇ°¤òÌÜ»Ø¤¹Êª¸ì¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¸×¤Î¼ã¤º¸ÏÓ¤È¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï½é¤á¤Æ³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó2»î¹çÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿4·î6Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ç¤Ï5²ó2/35°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç¥×¥í½é¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£5·î28Æü¤ÎDeNAÀï¤Ç¤â5²ó8°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç2¾¡ÌÜ¡£¤À¤¬¡¢ÀèÈ¯8»î¹ç¤Ç6²ó¤òÅê¤²ÀÚ¤ë¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ç¤¤º¤Ë¡¢5ÅÙ¤Î½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤ò·Ð¸³¡£ÅÐÈÄ¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î12»î¹ç¤Ê¤¬¤é2¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4¡¦43¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö½é¾¡Íø¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç´°Á´¤ËÅê¤²¤Æ¾¡¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥í¡¼¥Æ¤ò²ó¤ê¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾ð¤±¤Ê¤¤¡¢²ù¤·¤¤°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡²ÝÂê¹îÉþ¤Î¤¿¤á¡¢½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÍ£°ì¡¢1000µåÄ¶¤¨¤ÎÅê¤²¹þ¤ß¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥ß¥Ê¤Èµå¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£¡Ö¥ª¥Õ¤â´°Á´¤ËµÙ¤à¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÅê¤²¹þ¤ß¤¿¤¤¡£ÍèÇ¯¤³¤½¥í¡¼¥Æ¤ò°ìÇ¯´Ö¼é¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤¬ÍÇÏµÇ°¤Ê¤é¡¢ÌçÊÌ¤ÎÌÜ»Ø¤¹¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÍèÇ¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡£¸×¤Î¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¡¼¥×¡×¤¬¡¢¹âÂ´4Ç¯ÌÜ¤Ç¤ÎÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ë¸þ¤±¡¢¥ª¥Õ¤ÏÅ°ÄìÅª¤Ë¼«¤é¤òÄÉ¤¤¹þ¤à¡£¡ÊÎëÌÚ¡¡¸÷¡Ë
¢ãTBS·Ï¡ÖÆüÍË·à¾ì¡×¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î´¶Æ°¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¢ä
¡¡¢¦¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¡Àè·î10·î¤«¤éTBS·Ï¡ÖÆüÍË·à¾ì¡×¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡£Áá¸«ÏÂ¿¿»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¿Í´Ö¤È¶¥ÁöÇÏ¤Î20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÊª¸ì¡£ºÊÉ×ÌÚÁï±é¤¸¤ëÀÇÍý»Î¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¡¢º´Æ£¹À»Ô±é¤¸¤ëÇÏ¼ç¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤éÏÃ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»Æü¹âÃÏÊý¤Ç°é¤Ã¤¿¶¥ÁöÇÏ¤¬ÍÇÏµÇ°À©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£