回転ずしチェーン「スシロー」が、カバー（東京都港区）が運営する女性VTuberグループ「ホロライブ」に所属する「さくらみこ」との初コラボキャンペーンを11月19日から期間限定で実施します。

【写真】さくらみこが…コラボ限定ピック全種類をチェック！ 後半のグッズ アクスタ＆バッジも！

さくらみこは、YouTubeとXの合計フォロワー数が400万人。電脳桜神社の巫女（みこ）で、アイドルに憧れを抱き、唯一無二のトップエリート巫女アイドルを目指しています。コラボキャンペーンは定番のあいさつ「にゃっはろ〜」にちなんで、「にゃっはろ〜スシろ〜！」をテーマとして行われ、コラボ限定メニューや描き下ろしデザインのグッズが楽しめます。

コラボキャンペーンは前後半で実施。コラボ限定メニューは「柚子カルビ」「大えび」「大つぶ貝」「うなぎの蒲焼き」（いずれも250円〜、以下、税込み）で、オリジナルピックがランダムで全6種のうち、1枚付属します。

さらに、ランチョンマット＆箸が、ランダムで全3種のうち、1個付く「さくらみこコラボ限定セット6貫」（1700円〜）も販売されます。

11月26日からの後半では、アクリルスタンド（全3種）が1個付属するソフトドリンクセット（1400円〜）、缶バッジ（全3種）が1個付く「天然インド鮪（まぐろ）6貫盛り」（1300円〜）が登場します。