直線・曲線を問わず自由自在な光の演出！スワン電器「Nooled（ヌーレッド）」

スワン電器株式会社（千葉県柏市）は、空間デザインの可能性を広げるLEDチューブライト「Nooled（ヌーレッド）」を2025年12月1日（月）より発売します。

軽量でフレキシブルなシリコン素材を採用し、直線・曲線を問わず自由自在な光の演出が可能。オフィスやホテル、公共施設などの空間照明に最適なプロフェッショナル向けの新製品です。

スワン電器「Nooled（ヌーレッド）」

発売日：2025年12月1日（月）

価格：

・10m：120,000円（税別）

・5m：60,000円（税別）

・3m：40,000円（税別）

※推奨電源等のオプションは別売

「Nooled（ヌーレッド）」は、空間のスケールやコンセプトに合わせて自由な照明設計を可能にするLEDチューブライトです。

「光を、もっと自由に」をテーマに、デザイナーや設計者のイマジネーションを刺激する、柔軟性と高い表現力を兼ね備えています。

自由自在な「曲線美」を描くデザイン

最大の特徴は、高品質なシリコンチューブを採用したことによる「柔軟性」です。

軽量で割れにくく扱いやすいため、直線的なライン照明としてはもちろん、有機的な曲線を描くアートのような照明演出も思いのまま。商業施設やインテリアにおいて、独創的な空間づくりをサポートします。

360°全方位に広がる柔らかな光

発光部は360°全方位に光が広がる「ラウンド発光デザイン」を採用しています。

どの角度から見ても光のムラがなく、均一で美しいラインを実現。色温度は2,500Kの温かみのある光で、空間全体をやさしく包み込みます。

また、電源はDC24V仕様で、DALIおよびPWM調光制御に対応。シーンに合わせて光の強弱を繊細にコントロールできる点も、プロフェッショナルな現場で支持されるポイントです。

空間に合わせて選べる3サイズ

ラインナップは、大規模な空間演出にも対応できる「10m」から、使い勝手の良い「5m」「3m」の計3サイズを展開。

在庫を用意しているため短納期での出荷が可能となっており、急な施工案件にも柔軟に対応できる体制が整っています。

専用のフランジや吊り下げリング、ジョイントパイプなどのオプションパーツ（別売）も充実しており、設置方法のバリエーションも豊富です。

光のラインで空間を自在に彩る、新しい照明ソリューション。

スワン電器「Nooled（ヌーレッド）」の紹介でした！

