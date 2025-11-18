ÂåÉ½ÄÌ»»£±£°¥´¡¼¥ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½£Í£ÆÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¡¡Ö¤¨¤°¤¤¡£¶¯¤¹¤®¤ë¡×¤È¥¢¥·¥¹¥È¤Î£Æ£×¾åÅÄåºÀ¤¤òÀä»¿
¡þ¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜÂåÉ½£³¡½£°¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¡Ê£±£¸Æü¡¦¹ñÎ©¡Ë
¡¡ÆüËÜÂåÉ½£Í£ÆÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬¡¢°ú¤µ»¡õ¸ÔÈ´¤¥·¥å¡¼¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇÂåÉ½ÄÌ»»£±£°¥´¡¼¥ëÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤é¥·¥ã¥É¡¼¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¸åÈ¾£³£³Ê¬¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤òÈ´¤±½Ð¤·¤¿£Æ£×¾åÅÄåºÀ¤¤Î¥¡¼¥×¤«¤éÃæ±û¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢±¦ÂÎ¢¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÇÁê¼ê£Ä£Æ¤ò¤«¤ï¤·¡¢¤µ¤é¤Ë´ó¤»¤Æ¤¤¿£Ä£Æ¤Î¸Ô¤òÎäÀÅ¤Ë±¦Â¤ÇÈ´¤¤¤Æ¥´¡¼¥ëº¸¤ËÄÀ¤á¤¿¡£¡ÖºÇ¹â¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¾åÅÄÁª¼ê¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡£¤¢¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼õ¤±¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î·Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£°·î¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¤Ïº¸¥¦¥£¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤«¤é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤è¤ê¥´¡¼¥ë¤Ë¶á¤¤¥·¥ã¥É¡¼¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¸åÈ¾£²£¶Ê¬¤Ë¤Ï±¦¥Ý¥±¥Ã¥È¡Ê¥Ú¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤ÎÎ¾ÏÆ¡Ë¤ò¼è¤Ã¤Æ£Í£ÆÆ²°ÂÎ§¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¡ÖÃæ¤Ë¡ÈÅö¤Æ¤Ë¡É¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄ®Ìî½¤ÅÍ¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¡££±ÆÀÅÀ£±¥¢¥·¥¹¥È¤Ë¡Ö¤è¤ê¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶á¤¯¤Ç¾åÅÄÁª¼ê¤¬¤¤¤Æ¡¢¼ý¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢»þ´Ö¤âºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿ÃæÂ¼¤À¤¬¡¢¼«¿È¤Î³èÌö°Ê¾å¤Ë¡¢¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿£Æ£×¾åÅÄ¤òÀä»¿¡£¡Ö¾åÅÄÁª¼ê¤¬¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¡Ë¼ý¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡£¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤òËÍ¤¬Åê¤²¤Æ¡¢¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤¿¥·¡¼¥ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶¯¤¹¤®¡£¤¨¤°¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢ÀµÄ¾¡£¶¯¤¹¤®¤ë¡×¤È¾Ð¤¤¡¢Íê¤â¤·¤¤¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÎÂ¸ºß¤Ë´¶Ã²¤·¤Æ¤¤¤¿¡£