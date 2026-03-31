日本代表は30日、キリンワールドチャレンジ2026 イングランド代表戦に向け、会場のウェンブリー・スタジアムで最終調整を実施した。堂安律は28日のスコットランド代表戦で62分から途中出場。今シリーズでチームキャプテンを務める背番号10は、イングランド戦でのスタメン出場が見込まれる。スコットランド戦では右の堂安と伊東純也、左の中村敬斗と三笘薫が変幻自在にポジションを入れ替えながら、常連組らしい“阿吽の呼吸”