【同居あるある】義父からのLINEに「それ今言う？」同居嫁のイライラ爆発寸前【ママリ】

義父からの LINE に、「イラついた」という投稿者さん。義両親と同居しているという投稿者さんは、朝、外へ洗濯物を干してから、実家へと行ったそうです。実母とお昼ご飯を食べるつもりでいたそうですが、義父から「早めに帰って」との指示が…。同居ゆえの苦労を実感させられる投稿に、共感する方もいらっしゃるのではないでしょうか。義両親との同居問題についての投稿を紹介します。

©︎ママリ

義父からのLINEにモヤモヤ…

実家で母と過ごしていた時、義父から届いたLINEにイライラしたという、投稿者さん。



「殺虫剤を撒く」と、一言伝えてくれれば良かったのに…と、思わずにいられないですよね。「早めに帰って外に干して」というのを、自分勝手だと投稿者さんが思ったのも理解ができます。



実家に帰る時ぐらい、ゆっくりさせてほしいものですよね。きっと、このLINE以外にも、モヤモヤするようなできごとが積み重なって、投稿者さんのストレスになっているのだろうなと思いました。同居の難しさを実感させられますね。

同居は「本当に大変そう」との声

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

同居って本当に大変なんだなと感じました😭

すごいと思います！

めちゃくちゃ腹が立ちますね！

「急に言われてもちょっと無理でーす！」と返せる仲ならいいなと思いました😂 出典：

qa.mamari.jp

夫婦でも、生活習慣の違いや考え方の違いでぶつかることがあるのに、義両親と同居となると、さらにハードルが高く感じますよね。



嫁という立場だから、「言われたことはやらなければいけない」…というのは、大きなストレスです。できないことに対しては、しっかりと断れるような関係性になれたら、ストレスも少しは減りそうですよね。



長く付き合っていく関係なのであれば、お互いを尊重した上で、しっかりとルールを決めること、線引きをすることも必要かもしれません。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）