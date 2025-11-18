【同居あるある】義父からのLINEに「それ今言う？」同居嫁のイライラ爆発寸前【ママリ】
義父からのLINEに、「イラついた」という投稿者さん。義両親と同居しているという投稿者さんは、朝、外へ洗濯物を干してから、実家へと行ったそうです。実母とお昼ご飯を食べるつもりでいたそうですが、義父から「早めに帰って」との指示が…。同居ゆえの苦労を実感させられる投稿に、共感する方もいらっしゃるのではないでしょうか。義両親との同居問題についての投稿を紹介します。
実家で母と過ごしていた時、義父から届いたLINEにイライラしたという、投稿者さん。
夫婦でも、生活習慣の違いや考え方の違いでぶつかることがあるのに、義両親と同居となると、さらにハードルが高く感じますよね。
義父からのLINEにモヤモヤ…
旦那のお義父さんにもイライラして、今日旦那の仕事着を朝洗濯して外に干してたのですが、旦那のお義父さんから「午前中に木に殺虫剤を巻いたから仕事着をなまがわきのまま中に入れたから早めに帰って来てまた外に干して！」とLINEが来てて、私は旦那の実家に午前中からずっといるのは嫌なので自分の実家に帰ったりして自分の母が1人なので一緒に昼ごはん食べたりしてるのですが、朝早くに言われれば違うところに干してたのに！と思い、ほんとに勝ってすぎてイライラします！！
「殺虫剤を撒く」と、一言伝えてくれれば良かったのに…と、思わずにいられないですよね。「早めに帰って外に干して」というのを、自分勝手だと投稿者さんが思ったのも理解ができます。
実家に帰る時ぐらい、ゆっくりさせてほしいものですよね。きっと、このLINE以外にも、モヤモヤするようなできごとが積み重なって、投稿者さんのストレスになっているのだろうなと思いました。同居の難しさを実感させられますね。
同居は「本当に大変そう」との声
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
同居って本当に大変なんだなと感じました😭
すごいと思います！
めちゃくちゃ腹が立ちますね！
「急に言われてもちょっと無理でーす！」と返せる仲ならいいなと思いました😂
嫁という立場だから、「言われたことはやらなければいけない」…というのは、大きなストレスです。できないことに対しては、しっかりと断れるような関係性になれたら、ストレスも少しは減りそうですよね。
長く付き合っていく関係なのであれば、お互いを尊重した上で、しっかりとルールを決めること、線引きをすることも必要かもしれません。
