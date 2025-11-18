Image: 株式会社カローラックス

たっぷり入れてもレジでの支払いはスマートに。

machi-yaに登場したYOSHINAの「コンパクトLZIP長財布」は、そんな希望を叶えてくれそうなお財布です。独自の縦入れ設計でカードは20枚入るのにスリムなままで、必要なカードはサッとアクセスできるのが特長。

また名前のとおり一般的な長財布よりも一回り小さくポケットにも収まりやすいので、キャッシュレス自体にフィットした長財布といえそうです。

今なら先行セールでおトクになっていたので、さっそく詳細を確認していきましょう。

無駄のないサイズ感

長財布と聞くと収納量とは引き換えに重厚長大なイメージですよね？ 「コンパクトLZIP長財布」は使いやすさを犠牲にしない小型設計により、従来型より30%程度のダイエットに成功しています。

またカードポケットの工夫も本製品の特長で、横型と縦型を組み合わせているのがポイント。

たっぷり入れてもスリムなまま

各収納は重なりや革の厚みがしっかり計算されているので、紙幣や効果をたくさん収納しても厚みが増えにくいのも「コンパクトLZIP長財布」の魅力だそう。

選べる2パターン

「コンパクトLZIP長財布」はセンター部分の仕様が2種類から選べ、こちらの「カード派仕様」は名前のとおりカードの収納力強化版。最大20枚収納できるので会員カードなどが多い人でも大丈夫。

「仕分け派仕様」は経費用などで2個持ちや、レシートなどを仕分けしたい人にオススメ。中央部分は小銭をメインとした大きなポケットになり、左右で目的に応じた紙幣などを収納できる仕組みです。

どちらもサイズは変わらないので、収納力と小型さを両立したい人には合いそうですね。

豊富なカラバリも魅力

カラーが豊富なのもこの財布の魅力。ブラック・ブラウン・ネイビーの定番系から、オレンジ・グレー系・グリーン系まで全10色から選択可能。

落ち着いたカラーもいいですが、オレンジやエメラルドグリーンといった元気が出そうな色も捨てがたいですね。

ちなみに革は傷や汚れに強く発色が美しいイタリアンレザー。経年変化もしっかり楽しめるそうですよ。

執筆時点では一般販売予定価格から4,000円OFFの15,800円（送料・税込）でオーダー可能でしたので、気になった人はぜひ詳細をチェックしてみてください。

