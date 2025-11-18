岩橋玄樹が、自身初のカバーソングCD『愛♡魂-icon-』を2026年2月4日にリリースする。

（参考：岩橋玄樹、ワールド全開のツアー完走 弱さをも愛に変えて突き進む“ヒーロー”としての自覚）

『愛♡魂-icon-』は、日本のアイドルのすばらしさをたくさんの方々に伝えたいという岩橋の思いのもと岩橋が主催するライブシリーズ。“アーティスト”として“アイドル”へのリスペクトを表現し、自身のオリジナル楽曲のほかアイドル曲のカバーを、本家の振り付けを踏襲したパフォーマンスを披露してきた。

同作品では、これまでに披露したカバー楽曲から『“愛♡魂-icon-”スペシャルバージョン』としてスタジオ録音した全9曲がCDに収録される。さらに、東京、兵庫での第1回公演『愛♡魂-icon-24』（2024年6月）、第2回公演『愛♡魂-icon-25』（2025年7月）の映像も付属となり、全33曲のパフォーマンスが収録される。

通常盤はCD+DVDの2枚組で、特典映像には『GENKI IWAHASHI TOUR 2023 “I'm A Popstar”』でのカバー曲「King & Prince, Queen & Princess」と『愛♡魂-icon-25』のバックステージ映像も収録となる。

また、オフィシャルファンクラブ Fairytales内のFairytales Storeでは、Fairytales受注生産限定盤スペシャルパッケージ『GENKI CUBE』を発売する。約15センチの立方体の全ての面に撮り下ろしの岩橋が配置されたスペシャルなボックス仕様となっている。中には、通常盤と同内容のカバーソングCD、『愛♡魂-icon-24』、『愛♡魂-icon-25』のBlu-ray、全40ページのフォトブックレット、アクリルスタンド（2体）を封入。そして、特典映像には通常盤と同内容のほか『愛♡魂-icon-24』、『愛♡魂-icon-25』それぞれの昼公演＆夜公演のMCダイジェストも収録される。

なお『Fairytales』受注生産限定盤の受付期間は、12月17日23時59分までとなっており、商品は2月中旬以降順次発送予定だ。さらに、同時刻までFairytales Store、タワーレコード、HMV、TSUTAYA、セブンネット、楽天のオンラインショップおよび店頭にて、早期予約特典付きで予約を受付中。期間中に予約すると、ショップごとの限定デザイン「岩橋玄樹 キラキラステッカー」がプレゼントされる。

（文＝リアルサウンド編集部）