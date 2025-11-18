大阪・朝日放送テレビは１７日、同局の人気番組「探偵！ナイトスクープ」（２１日午後１１時１７分＝関西ローカル）にタレントで歌手の和田アキ子が「今週の特命局長」に就任し、初出演すると発表した。

和田は、大阪の実家に戻った際に同番組を見るそうで「みんなまじめに取り組んで、どんな田舎でも行きはるし」と絶賛。今回初めてスタジオに来てみて「すっごい楽しみです」と期待した。

１本目ＶＴＲ「弱小バスケ部の息子たちの試合相手になりたい」では、一度も勝つことなくバスケ部生活を終えてしまった息子たちに「勝つ喜び」を味わってもらいたいと、チームの母親たちが息子たちに真剣勝負を挑むという内容。

田村裕探偵（麒麟）から「人生、負けたことがないと思いますが…」と振られた和田は「私、テレビでは本当にイイ人でありたいんです」と前置きしつつ「でも、お母さんがそうおっしゃってるの？ こういうの最近ダメなのよ。息子のことを思うっていうかね。すぐ泣いちゃうのよ」と早くも涙腺崩壊寸前となった。

２本目は「ほっかほっか亭のロゴをデザインした人は誰？」。「ほっかほっか亭」が創業して来年で５０周年。そこでお店のロゴに使われている書体をデザインした方を探し、お礼をさせてほしいという依頼だ。和田は「ちょっと前に話題になりましたよね。耳にしました」とうなずいた。

３本目の「両手を使ってイタリア料理を食べたい」は、左手に障がいを持つ依頼者が、何とかして両手でイタリア料理を食べることができるようにさせてほしいと依頼。それだけではなく、依頼者に「自分の手をあげたい」とまで言ってくれた父に、両手を使って食事をするところを見せて驚かせたいという。

ＶＴＲを見終わった和田は、いつまでも涙が止まらない。その様子を見た真栄田賢探偵（スリムクラブ）が「鬼の目にも涙」とツッコミを入れると、和田は普段の自分に戻ったようで「お前、あとで楽屋来い！」と一喝していた。