元テレビ朝日社員の玉川徹氏は8日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。高市早苗首相の陣営が昨年の自民党総裁選で他候補を中傷する動画を作成し投稿したとする「週刊文春」報道をめぐり、首相の公設第1秘書と動画を作成したとされる男性の会話の音声として「文春オンライン」が新たに配信したことを受け、「報道が正しいとすれば」とした上で、文春側が今後、2人のやりとりを記録した映像を報じる可