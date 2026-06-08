7日午後、福岡県八女市の川で15歳の男子高校生が溺れました。消防が救助しましたが、男子高校生は心肺停止の状態で病院に搬送され、その後、死亡が確認されました。警察や消防によりますと、7日午後5時ごろ、八女市上陽町上横山付近の星野川で近くにいた人から「川で男性が溺れた」と119番通報がありました。消防が駆けつけ、川の中に沈んでいる男性を発見し、救助しましたが、男性は心肺停止の状態で病院に搬送され、その後、死亡