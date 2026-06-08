タレントの長嶋一茂（60）が、7日放送の日本テレビ系『一茂×かまいたち ゲンバ』（毎週日曜前10：25）に出演。1000万円の盆栽を壊したときの、父・長嶋茂雄さんの反応を明かした。【写真あり】長嶋一茂、収録中に大声を上げて退席「俺は帰る！」かまいたちの山内健司、濱家隆一とともに「日本伝統文化のゲンバ」を体験する中で、東京・丸の内の盆栽店を訪れた。番組は、盆栽の輸出額が増加しており、国内でも“ミニ盆栽”が