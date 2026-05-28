お笑いコンビ「爆笑問題太田光（61）が26日深夜放送のTBSラジオ「JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1・00）に出演。歌手・和田アキ子（76）も“恐れる”酒豪タレントについて語る場面があった。「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭」に出演し、大いに会場を盛り上げたコンビ。打ち上げにも参加したというが、そこからタレント・島崎和歌子も合流してきたという。場はお開きになったが「島崎が（2次会に）“行くよね?”って言