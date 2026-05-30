歌手の和田アキ子（76）が30日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。6月1日に45回目の結婚記念日を迎える夫・飯塚浩司さんとの“冷戦”が継続していることを明かした。23日の放送で夫の行動にムカつき冷戦状態が続いていることを明かしていた和田。この日、アシスタントの垣花正アナウンサーが来月1日に和田夫妻が45回目の結婚記念日も迎えるこ