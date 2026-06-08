「給料日前になると、いつもお金が足りなくなる」「クレジットカードの請求を見て、毎月のように驚いてしまう」「今月こそ節約しようと思ったのに、気づけばまた使いすぎている」こうしたお金の悩みを抱えている人は少なくありません。お金の問題は、周囲から「だらしない」「計画性がない」「我慢が足りない」と見られやすいものです。本人自身も、「どうして自分はこんなにお金の管理ができないのだろう」と自分を責めてしまうこ