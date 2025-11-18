マリナーズやロイヤルズなどで活躍した元大リーガーのマック鈴木氏（50）が17日に放送された日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。16歳で渡米後「強制送還」されかけたことを明かした。

この日は「しゃべくりメジャーリーグSP」。マック氏は滝川二を中退後、16歳で独立リーグのサリナス入団。93年に18歳でマリナーズとマイナー契約を結び、日本球界を経由せずにメジャーリーガーとなった。

渡米後のトラブルについて聞かれると「めちゃくちゃありました」とし「30人分の選手のユニホームを洗ってた」と、洗濯係として働いていた時に起こった“事件”を切り出した。

「洗剤の入れ物とお風呂タイルを洗う酸の強い入れ物が一緒やった。それで、（洗剤が）なくなっちゃったから、こっち（強酸）を入れた。そうしたら洗濯機から煙が出て…」と“混ぜるな危険”を引き起こしてしまった。

これにより「強制送還になりかけた」と明かし「アメリカに逃げたのに、アメリカからまた強制送還されそうになった」と伝えて笑いを誘った。結局「ユニホームを出したらサメに噛まれたみたいにクシャクシャになってて…チームが弁償してくれて。首はつながった」と、チームの温情で残ることができたと懐かしんだ。