マック鈴木は高校を中退してアメリカに渡り、メジャーリーグに上り詰めたphoto by Getty ImagesMLBのサムライたち〜大谷翔平につながる道連載03：マック鈴木届かぬ世界と思われていたメジャーリーグに飛び込み、既成概念を打ち破ってきたサムライたち。果敢なチャレンジの軌跡は今もなお、脈々と受け継がれている。MLBの歴史に確かな足跡を残した日本人メジャーリーガーを綴る今連載。第３回は、日本プロ野球界を経由しない初め