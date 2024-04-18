2023年3月、「WBC」での大谷翔平と水原一平容疑者。多くの選手と交流する場だったが……（写真・桑原 靖）「彼の存在を抹消したのを見て、大谷の感情がかなり反映されていると思いましたよ」こうスポーツライターが話すのは、大谷翔平（29）のインスタグラムについてだ。愛犬デコピンの登場や真美子夫人（27）との結婚で、更新に大きな注目が集まっていたなかに起きたのが、元通訳・水原一平容疑者（39）の不正送金事件。3月