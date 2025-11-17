2025年11月16日、YouTuberの整形アイドル轟ちゃんが自身のYouTubeチャンネルを更新。毎日メイクについて紹介した。

参考：【写真】「だいぶ違う」“コンプレックス隠しメイク”をした轟ちゃん

整形アイドル轟ちゃんは、メイク動画や女性のリアルを赤裸々に語るコンテンツなどを投稿しているYouTuber。現在の登録者は89万人（2025年11月時点）だ。また、轟ちゃんは自身の整形費用を明かしており、総額は1350万円を超えている。

轟ちゃんは自身のメイクを「コンプレックス隠しメイク」と紹介し、自身は面長・求心であることを語った。紹介するメイクでは、そういったコンプレックスを意識して試行錯誤したようだ。

まずはカラーコンタクトを紹介。使用しているのは、「Vivienne Westwood」のグレーのカラーコンタクトである。轟ちゃんは「アニメみたいな三日月の光が入る」「めっちゃいい」と使用感を紹介し、何を使っているのかという視聴者からの質問も多かったことを明かした。続いて下地、ファンデーション、パウダーを済ませ、チークへ。チークは下の方に入れることを意識しているようで、顔のパーツが落ちて見えると解説した。また、ハイライトはあえて顔の外側に塗ることで、立体感を出していると解説し、「だいぶ違う」とポイントであると紹介した。

そしてメイクが完成。顔と服装のバランスについても解説し、「楽しくおしゃれができるように」と締め括った。今回の動画に視聴者からは「バランス感覚がすてき」「超需要ある」「参考になる」といった声が集まった。

（文＝向原康太）