この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」が「【炎上】25卒女子、社員旅行中に勝手に帰宅してしまう…【新卒2社退職】」と題した動画を公開。新卒入社2社目の会社を、タイへの社員旅行中に脱走するという前代未聞の方法で退職した25卒女性の壮絶な体験談を取り上げた。



動画に登場したのは、これまでにアルバイト含め20社以上をバックれてきたという25卒の女性。自身を「自覚のあるカスです」と語る彼女は、新卒で入社した1社目をわずか1ヶ月で退職。その後、7月から勤務していた2社目の職場環境が「激ヤバのヤバたん」だったことが、今回の驚くべき行動の引き金になったと明かした。



彼女が語ったその職場は、常軌を逸した人物の巣窟だったという。毎朝トイレには誰が流したか分からない便が残されている「クソバンクシー」事案が日常茶飯事。さらに、スースーする爽快感を求めて勤務中に「ケツの穴にブレスケアを突っ込む」男性の先輩や、「金玉の裏にギャツビーを塗る」別の先輩がいたという。人間関係も劣悪で、ある女性の先輩からは「お姉ちゃんって呼んで」「実の妹のように可愛がるから」と執拗に迫られるなど、精神的に追い詰められていった。



そんな中、会社が1週間のタイへの社員旅行を企画。これを知った女性は「仕事もやめてぇし、タイも行きてぇなあ」と考え、「そうだ！タイ旅行中に帰っちゃおう日本に！そのままやめちゃおう！」という大胆な計画を思い立つ。旅行3日目、一行がボートツアーを楽しんだ後の自由時間に「トイレ行ってくる」と告げて姿を消し、そのまま空港へ。追ってきた上司からの電話に「今、バンコクの空港にいます」「自分このまま会社やめるんで」と告げ、一方的に電話を切り日本へ帰国したという。衝撃的な退職劇の裏には、想像を絶する職場環境が存在していたようだ。