「アメリカのセブンイレブンで買った日本式たまごサンド」と題した動画で、脳科学者の茂木健一郎氏がアメリカ滞在中に“ジャパニーズスタイルエッグサラッドサンドイッチ”を実食。その味や、海外で見つけた日本の小さな「生きがい」について語った。

茂木氏は米サンディエゴで開催された学会参加中、現地のセブンイレブンで日本式卵サンドが販売されているのを発見。「今年の大リーグ開幕戦で来日した際に、日本のコンビニ卵サンドがアメリカ人記者たちに絶賛された」というエピソードを紹介しつつ、「我々にとっては卵サンドって当たり前のようにあるものなんですけど、やっぱりこれがその生きがいの一つの柱である小さな喜び」と、日本人ならではの価値観に言及した。

実食では「んー、頑張ってるじゃん、うまいよこれ」「ちゃんと日本の卵サンドの味になってる」と絶賛。「fluffy milk bread（ふわふわのミルクパン）」を使った点を「アメリカにないかも」と指摘しつつも、「もうちょっと卵サラダのボリューム感が欲しい」と日本人ならではの繊細な嗜好にも触れた。

値段にも「5ドル99（約900円）は高いなー」と驚きを見せつつも、「これは美味しいと思います」と納得の味を強調。動画の締めくくりでは「アメリカで生きがいを見つけました、卵サンド。美味しかったです」と笑顔で結んだ。

