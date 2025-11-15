ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤ÏŽ¢·ù¤¤¤Ê·Ý¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°Ž£¾å°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡Ä°ìÎ®¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë"Ëº¤ì¤ëµ»½Ñ"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ËñËÜÁÔ»Ö¡Ø»þ´Ö¤È¼«¿®¤òÃ¥¤¦¿Í¤È¤Ïµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö·ù¤¤¤ÊÃË¡×¤«¤é¡ÖÍýÁÛ¤Î¾å»Ê¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ý¿Í
¤¢¤Ê¤¿¤Î¼þ¤ê¤ËÀ¸¤¿É¤½¤¦¤Ê¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡¢¿¦¾ì¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¤¤¡¢Í§Ã£¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÊý¤Ø¡¢½ÐÀîÅ¯Ï¯¤µ¤ó¤Ë³Ø¤Ö¡ÖÀ¸¤¿É¤µ¤È¸þ¤¹ç¤¦4¤Ä¤Î»×¹ÍË¡¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ê¤ã²¿¤«¤¢¤ë¡×
ËÍ¤¬¡Ö¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡Ù¡Ë¤Ç¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¤¿1990¡Á2000Ç¯Âå¡¢½ÐÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö·ù¤¤¤ÊÃË¡×¡ÖÊú¤«¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤ÃË¡×¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¡¢Èà¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤È¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¤«¤é½Ð¤¹¤Ê¡×¡Ö¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ì¾ð¤¬¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ËÆÏ¤¯¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢CM¥¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡ÖÍýÁÛ¤Î¾å»Ê¡×¤Î¾å°Ì¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê½ÐÀî¤µ¤ó¤«¤é³Ø¤ó¤À¤Î¤Ï¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ê¤ã²¿¤«¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë·ù¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢Â¾¿Í¤ÎÉ¾²Á¤¬Äã¤¯¤Æ¤â¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤®¤ê¥Ð¥Ã¥É¥¨¥ó¥É¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ëµ®½Å¤Ê¸½Âå¿Í¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤è¡¢¥ä¥Ð¤¤¤è¡×¤Ë³Ø¤Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÊÑ´¹
¡Ê2¡Ë¡Ö¿É¤¤¡×¤ò¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡×¤Ë´¹¤¨¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤µ
¤É¤ó¤Ê½¤Íå¾ì¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤â¡Ö¿É¤¤¡×¤È¤Ï¸À¤ï¤º¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤è¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë½ÐÀî¤µ¤ó¡£
¤³¤Î¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤è¡×¤ò¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤È¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡£¤½¤¦¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¾õ¶·²¼¤Ç¤â¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤¬Æü¾ïÁõÈ÷¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¹¬±¿¤Ï¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤ÈÃçÎÉ¤·¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤«µ¡·ù¤¬¤¤¤¤¿Í¤Î¤â¤È¤ØµÛ¤¤´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ëÁ°¸þ¤¤Ê¿Í¤È¤Ï¡¢»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿À³Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Ì¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤¤¤ËÍè¤ë¹¥Å¨¼ê¤¬¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ìÌ¿¤òµß¤¦Ì£Êý¤Ë¤Ê¤ëÅ¸³«¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¹¬±¿¤¬¥¢¥ó¥é¥Ã¥¡¼¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¿ÍÀ¸¤Î¥ÉÄêÈÖ¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤â¡Ö¿É¤¤¡×¤ò¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡×¤Ë´¹¤¨¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤ê¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤ä¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ö¹¥¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë°ì¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤
¡Ê3¡Ë¡ÖÉÔ°Â¡×¤ÏÌ¤Íè¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¤¤¤Þ¡×
ÀèÆüNSC¤Î¼ø¶È¤Ç¡ÖËÍ¤Ê¤ó¤Æ¡¢ºÍÇ½¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤È¼«µÔ¤·¤¿À¸ÅÌ¤Ë¡Ö¤¹¤²¤¨¤Ê¡¢Å·ºÍ¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï¤Ý¤«¤ó¤È¸ý¤ò¤¢¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖºÍÇ½¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥³¥³¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤ºÍÇ½¤À¤è¡×¤È²Ã¤¨¤ë¤È¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯´é¤òÊø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÎå¤Þ¤·¤â¡¢½ÐÀî¤µ¤ó¤Î¡ÖºÍÇ½¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¸»Àô¤Ç¤·¤¿¡£»Å»ö¡¢Ãù¶â¡¢Îø°¦¤â¡¢¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤ÏÌ¤Íè¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À²¿°ì¤Äµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ì¤Íè¤Ëµ¤¤òÙæ¤ß¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÃí¤°¤è¤ê¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤¤¤Þ¡×¤ËÂÎÎÏ¤ò»È¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£ÂçÀª¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï°ìÆü°ìÆü¡¢¼ê¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤·¤«Ì¤Íè¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»×¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤âÎ©ÇÉ¤ÊºÍÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê4¡Ë¡ÖÍ§Ã£100¿Í¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡×Àº¿À¤è¤ê¡ÖÂçÀÚ¤Ê°ì¿Í¡×
°ìÆü¤º¤Ä¼ê¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯»×¹ÍË¡¤Ï¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤â±þÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
»Ò¶¡¤Î¤³¤í²Î¤Ã¤¿¡ÖÍ§Ã£100¿Í¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡×¤ÎÀº¿À¤ÏÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¼þ°Ï¤¬¡Ö·ù¤¤¡×¤Ç¤â¡Ö¥ª¥ì¤Ï¹¥¤¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤ëÍ§¿Í¤¬°ì¿Í¤¤¤ë¤³¤È¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¡£½ÐÀî¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤¬¤½¤ì¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÀª¤Î¿Í¤Ë¹¥¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¿ÆÍ§¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò°¦¤Ç¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¹¥¤«¤ì¤è¤¦¤È´èÄ¥¤ë¤è¤ê¤â¹¥¤¤Ë¤Ê¤ëÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë
¡Ö¿Í¤Ë¹¥¤«¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥Ä¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ÏËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¹¥¤«¤ì¤¿¤¤¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬¤Û¤·¤¤¡¢¤¤¤¤¤Í¡ª¡¡¤â¤Û¤·¤¤¡£¤â¤Ï¤ä¡Ö¿Íµ¤¾¦Çä¡×¤Ï·ÝÇ½¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Á´À¤³¦¤Î¿Í¡¹¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¼ê¤ÎÁêÃÌ¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢ËÍ¤ÏÀ¸ÅÌ¤é¤Ë¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÅØÎÏ¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¿Í¤Ë¹¥¤«¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ëÅØÎÏ¤¬°ìÈÖ¥à¥À¤ÊÅØÎÏ¤À¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤¹¡£
ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê·Ý¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤È¡Ö·ù¤¤¤Ê·Ý¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤â¾å°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤éÊ¬¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬SNS¤Ë¥é¥ó¥Á¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤Æ¤â¡¢¹¥¤¤¤Æ¤¯¤ë¿Í¤È·ù¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¡¢¤É¤Á¤é¤â¤¤¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¤±¤Ã¤¤ç¤¯¤ÏÁê¼ê¤Î¸«¤«¤¿¡¦À³Ê¡¦À¸³è´Ä¶¤·¤À¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ëü¿Í¤Ë¹¥¤«¤ì¤ëËâË¡¤Ê¤ó¤ÆÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÌµÍý¥²¡¼¤Ë¥³¥Ä¥³¥Ä»þ´Ö¤ò³ä¤¯¤è¤ê¡¢¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë¤ÎÉþ¤ò¤¯¤ë¤ó¤È²ó¤¹¤è¤¦¤Ë»×¹Í¤ò¤¯¤ë¤ó¤ÈµÕ¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤À¤±¼þ¤ê¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¿·¥²¡¼¥à¤òµ¯Æ°¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÇÜ¤¬¤±¤ÇÆÀ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤Î¿Íµ¤·Ý¿Í¤¬¡Ö¿¦¾ì¤Ë°ì¿Í¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È»Å»ö¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¼¤¬¹¥¤¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹¥¤¡¢¾Ð¤¤¤«¤¿¤¬¹¥¤¤Ê¤É²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¹¥¤«¤ì¤¿¤¤¤Èµ¤¤òÄ¥¤ë¤è¤ê¡Ö¹¥¤¤òÁý¤ä¤¹¡×¤Çµ¤³Ú¤Ë¥²¡¼¥à¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Î¤Û¤¦¤¬µ¤¤µ¤¯¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤ä¤¹¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¼þ°Ï¤«¤é¹¥¤«¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£°ìÎ®·ÝÇ½¿Í¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡ÖËº¤ì¤ë¡×¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤
¹¥¤«¤ì¤ë¿Í¤Ï¡Ö¡û¡û¤¹¤Î¤¬¾å¼ê¤Ç¡û¡û¤ì¤ë¿Í¡×¡£¤µ¤Æ¡¢¡Ö¡û¡û¡×¤Ë¤Ï²¿¤¬Æþ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡À¸ÅÌ¤Ë½ÐÂê¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤Ï¤Ê¤¹¤Î¤¬¾å¼ê¤Ç¤¿¤è¤ì¤ë¿Í¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¹¥¤«¤ì¤ë¿Í¤Ï¡Ö¤æ¤ë¤¹¤Î¤¬¾å¼ê¤Ç¤ï¤¹¤ì¤ë¿Í¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
»ÖÂ¼¤±¤ó¤µ¤ó¡¢Íò¡¢¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î°ìÎ®¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ä²ñµÄ¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹¥¤«¤ì¤ë¿Í¤Ï¡Ö¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¿Í¡×¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤Ç¤¤ë¿Í¤ÏÂ¾¼Ô¤Î¥ß¥¹¤äÇ½ÎÏÉÔÂ¤Ë¤â´²ÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤Î¤º¤È¡Öµö¤¹¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¿Í¡×¤Ë¤Ê¤ê¡¢º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡ÖËº¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¿Í¡×¤È¤¤¤¦ÉÊ³Ê¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Ç¯°Ê¾å¡Ö¹¥´¶ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç1°Ì¤À¤Ã¤¿°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤â¡¢°ÊÁ°ÈÖÁÈ¤Ç¡ÖÇº¤ß¤´¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Ëº¤ì¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Çº¤à¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¦
¤µ¤é¤Ë¡¢¿Í¤Ë¹¥¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÎ®¤Ë¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò·ù¤¤¤Ê¿Í¤â¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼Á¤Ç¤¹¡£
°ìÎ®¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·ÝÇ½¿Í¡¢µ¯¶È²È¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ç¡Ö¿ÍË¾¤¬¤¢¤ë¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤±¤Ã¤³¤¦·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¹¤é¤â¡ÖËº¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÈà¤é¤Ï¡ÖËº¤ì¤ë¡×¤ÎÊó½·¤Ï¡Ö»þ´Ö¡×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¯¤è¤¯¤èÇº¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼«Ê¬»þ´Ö¤ÏÁý¤¨¤ë¡£¤½¤Î»þ´Ö¤Î¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Éþ¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¶Ú¥È¥ì¤ËÎå¤ó¤À¤ê¡¢±Ñ²ñÏÃ¤ò½¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¡¦¶Ú¥È¥ì¡¦¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤òËá¤¤¤Æ¡¢¤è¤ê¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¹¥¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ëÅê»ñ¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¹¥¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¸½¤ì¤¿¤éÍýÁÛÅª¤Ê½Ð°©¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ËñËÜ ÁÔ»Ö¡Ê¤Þ¤¹¤â¤È¡¦¤½¤¦¤·¡Ë
ÊüÁ÷ºî²È
1975Ç¯¡¢¹Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£1994Ç¯¡¢µÈËÜÁí¹ç·ÝÇ½³Ø±¡¡ÊNSC¡ËÂçºå¹»13´ü¤ËÆþ³Ø¡£1998Ç¯ ÊüÁ÷ºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ºß¤Þ¤Ç¤Î¼ç¤ÊÃ´ÅöÈÖÁÈ¤Ë¡Ø¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢¡ØÃÓ¾å¾´¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«!!¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¡¢¡Ø2022 FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥× ¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Û¤«Â¿¿ô¡£2010Ç¯¤è¤êNSC¹Ö»Õ¤Ë½¢Ç¤¡£¼ø¶È¤ÎÉ¾²Á¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç10Ç¯Ï¢Â³¿Íµ¤ÅêÉ¼¿ô1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£
¡ÊÊüÁ÷ºî²È ËñËÜ ÁÔ»Ö¡Ë