この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【限界突破】オートバックスのハイパーブロアーminiとミニクリーナー&ワイドノズルを使ってみたら⋯【洗車】と題し、洗車系YouTuberのゆとり所長が自身のチャンネルでオートバックス新作「ハイパーブロワーミニ」と、そのオプション「ミニクリーナー&ワイドノズル」を徹底レビューした。



動画の冒頭、ゆとり所長は「ついにオートバックスからも出たということで、しかもサイズの限界を超えた大風量秒速55m!」と大きな特徴を紹介。価格は本体3980円、オプション898円で「小さくて軽量。使い方も簡単」と手軽さを強調しつつも、「ノズルがちょっと固定が弱い気がします」と率直な感想を述べた。また、「ボタン配置が惜しい」と独自の視点で製品の設計について疑問を呈し、「ドライヤーみたいに指先で押せる配置にしてほしかった」と語っているのが印象的だ。



実際に車のボディでブロワーを試しながら、「個人的には常にターボです」「車のボディの水滴飛ばしは最低でも強かな？」とパワー性能を高評価。一方で「撥水コーティングしていないと水滴が飛びにくいので、タオルで拭いた方が早い場面もある」と現場目線でリアルなレビューも忘れない。加えて、ワイドノズルについては「広範囲の水滴飛ばしは便利。ただ縦向きの方が効率よく水が飛んだ」と実感を述べた。



クリーナーとして使った際には「ターボか強が実用的。弱はちょっと論外」と性能差を明快に指摘。「ブラシ付きだと車内の布シートや家の衣装ケースの掃除にも便利」と、実用的なアドバイスも披露した。また、「弱だとティッシュすら吸わない」「充電はType-Cでモバイルバッテリーからも可能」といった細かな使い勝手情報や実験結果も交えた。



動画の締めくくりとしてゆとり所長は「小さくて軽いので疲れにくいし、このサイズ感からは想像できないぐらいの大風量でした。強くすればクリーナーとしてもちゃんと使えます」と製品の2ウェイ活用を総評。「ボタン配置も含めて、その辺も納得した上で使っていただければ、2ウェイで役に立つアイテムだと思います」とバランスよくまとめ、「気になる方はぜひ商品ページか店頭でチェックを」と視聴者に呼びかけて動画を締めくくった。