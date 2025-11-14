「国際親善試合、日本代表−ガーナ代表」（１４日、豊田スタジアム）

サッカー日本代表のスタメンが発表された。１０月にブラジル代表から初勝利を挙げた先発メンバーから２人を入れ替え。ＭＦ久保建英（２４）＝レアル・ソシエダード＝ら主力組が名を連ね、左手を骨折したＧＫ鈴木彩艶（２３）＝パルマ＝に代わって、ＧＫ早川友基（２６）＝鹿島＝が先発となった。

鈴木に加えて、代表常連のＧＫ大迫（広島）が天皇杯準決勝の関係で選外。ＧＫ事情は緊急事態だが、試合前日会見で森保監督は「早川がファーストチョイス」と起用を明言していた。

早川は「持っている自分のパフォーマンス全てをここで出す。誰かの代わりっていうより、自分の良さを前面に出したい」と力強く意気込んでいた。

スタメンは以下の通り。

▽ＧＫ早川友基（鹿島）

▽ＤＦ鈴木淳之介（コペンハーゲン）、渡辺剛（フェイエノールト）、谷口彰悟（シントトロイデン）

▽ＭＦ／ＦＷ堂安律（Ｅフランクフルト）、佐野海舟（マインツ）、田中碧（リーズ）、中村敬斗（スタッド・ランス）、久保建英（レアル・ソシエダード）、南野拓実（モナコ）、上田綺世（フェイエノールト）