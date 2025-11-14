ＮＨＫは１４日、東京・渋谷の同局で大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」出場歌手表会見を行い、初出場アーティストから９組、特別出演１組が出席した。番組の制作統括の篠原伸介氏が、嵐の出場可能性に言及した。

この日は紅、白組と特別企画の３９組の出場が発表された。会見には、初出場のアイナ・ジ・エンド、ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ、ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ、ちゃんみな、ＨＡＮＡ、＆ＴＥＡＭ、Ｍ！ＬＫらが出席した。

この日の出場者発表には名前がなかった「嵐」について、報道陣からの「嵐は出るのか？」との質問に、篠原氏は「大変注目の大きい方だと思う。注目度の高いアーティストの方には引き続き、継続的に交渉を続けたい。現段階でお話できることは以上になります」と、嵐の出場可能性に言及した。

嵐は、紅白に２００９年から、活動休止する２０年まで１２年連続１２回出場。１０年からは５年連続でメンバーが白組司会を務め、１６、１８、１９年には大トリを務めるなど、紅白の顔として年末を彩ってきた。来年５月末をもって活動を終了することを発表しており、今年の紅白がグループとして最後の出場機会となる。

放送１００年、戦後８０年の節目を彩る今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか」。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、同局の鈴木奈穂子アナウンサーが務める。篠原氏は「大きな節目の紅白となる。例年以上に祝祭感あふれる紅白を作りたい」とした。