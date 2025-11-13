&TEAM K¤¬¶âÈ±¡ß¥Ë¥Ã¥È¤ÎÅß¥³ー¥Ç¤òÈäÏª¡ªµÓ¤ÎÄ¹¤µ¤¬°ú¤Î©¤ÄÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥Ð¥°¡×¡Ö¶âÈ±»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼Â³¡¹
&TEAM¡Ê¥¨¥ó¥Æ¥£ー¥à¡Ë¤Î¸ø¼°Instagram¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢K¡Ê¥±¥¤¡Ë¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¡£Åß¥³ー¥Ç¤òÃå¤³¤Ê¤¹È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
①ÂÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤¬µÓ¡ª¤Ê&TEAM K¡Ê5ËçÌÜ¡Ë②&TEAM¡Ø¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È²ÎÍØº×2025¡Ù¹ðÃÎÆ°²è ③④&TEAM K¤ÎÈ´·²¥¹¥¿¥¤¥ë
¢£&TEAM K¥±ー¥Ö¥ë¥Ë¥Ã¥È¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ãå¤³¤Ê¤·
K¤Ï¡¢¿å¿§¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¡¢¶ß¸µ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥°¥ìー¤Î¥±ー¥Ö¥ë¥Ë¥Ã¥È¡¢Æ±·Ï¿§¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿´¨¿§·Ï¥³ー¥Ç¤òÈäÏª¡£¶âÈ±¤ò¥é¥Õ¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤·¤¿¥Ø¥¢¤È¡¢¤³¤á¤«¤ß¤«¤é¹¤á¤ËÆþ¤ì¤¿¥³ー¥é¥ë¥Áー¥¯¤¬¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢²¹¤«¤ß¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¤ä¡¢¥«¥á¥é¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤ë¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ýー¥º¤Ç»£±Æ¡£5ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¾®´é¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢ÂÎ¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤òÀê¤á¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊµÓ¤ÎÄ¹¤µ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯³¬ÃÊ¤Ç¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥Ð¥°¡×¡Ö10Æ¬¿È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖµÓ¤ÎÄ¹¤µ¤¬Ì¡²è¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖK¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤ãÃå¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¥»ー¥¿ー¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¶âÈ±»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£&TEAM K¡¢¡Ø¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È²ÎÍØº×2025¡Ù¤Ç¤ÏSP¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤â»²²Ã
¤Ê¤ª¡¢&TEAM¤ÏËÜÆü11·î13Æü19»þ¤«¤éÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È²ÎÍØº×2025¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¡ÖGo in Blind¡Ê·îÏµ¡Ë¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Û¤«¡¢K¤Ï¡Ö¥¸¥å¥ê¥¢¤Ë½ý¿´¡¿¥Á¥§¥Ã¥«ー¥º¡×¤ÎSP¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤â»²²ÃÍ½Äê¤À¡£
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌÜ¤ò±£¤·¤ÆÍÙ¤ë¿¶¤êÉÕ¤±¤¬¸«¤É¤³¤í¡×¤È¥á¥ó¥Ðー¤¬¸ì¤ë¹ðÃÎÆ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÊüÁ÷¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Æ°²è¡õ¼Ì¿¿¡§&TEAM K¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ð¥°¡×¤Ê»Ñ
