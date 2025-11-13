絶対に罪を認めたくないわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で55万5000回再生を突破し、「反応が子供みたい(笑)」「お顔かわいいw」「お口がムッとしてて草」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬がイタズラをしていたので『ダメでしょ』と叱った結果…まさかの『罪をなすりつけようとする光景』】

イタズラをするわんこ

TikTokアカウント「aralechan1124」の投稿主さんは、『あられ』ちゃんというトイプードルと暮らしています。とってもかわいいあられちゃんですが、ひとつ困りごとがありました。それは、あられちゃんがスリッパをおもちゃにしてしまうこと。ボロボロにされないように、普段は椅子の上にスリッパを置いているそうです。

しかし、あられちゃんにとっては意味のない対策だった模様…。すぐに椅子の上のスリッパを発見し、前足をチョイチョイして奪取しようとしていたといいます。投稿主さんが「だめだよ」と叱ると、あられちゃんはわざとらしいキョトン顔に…！「え…なんのこと？」とばかりに、悪びれない態度を取ったそうです。

まさかの責任転嫁に爆笑！！

知らんぷりを決め込んだあられちゃんですが、投稿主さんも負けてはいません。あられちゃんに鋭い視線を向け続けたといいます。すると、あられちゃんは、「どなたか怒られてますよ？」と言わんばかりに責任転嫁を始めたのです。周りには誰もいないはずですが、右を見て左を見て、自分ではないアピールをしていたとか。

結局あられちゃんが責任逃れできたのかは不明ですが、現行犯を撮影されていることは確か。もうスリッパを壊さないよう、しっかりと注意を受けたことでしょう！

この投稿には、「誰に言ってるの？って顔がいい」「あなたしかいないのよw」「わざとダメって言いたくなる(笑)」など、多くのコメントが寄せられています。

反応の速さは誰にも負けない！？

別の日には、あられちゃんの性格が伝わる光景も紹介されていました。それは、あられちゃんがお昼寝をしていたときのこと。投稿主さんが「あられちゃん」と名前を呼んでみると、急いで起き上がったそうです。

しかし、とくに用はないことを瞬時に察知したようで、あっという間に寝る体勢に戻ってしまったとか。頭を上げたのは、わずか0.5秒ほど…！判断が早過ぎるあられちゃんの姿に、思わず笑ってしまう一幕なのでした。

TikTokアカウント「aralechan1124」には、他にもあられちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「aralechan1124」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。