北日本銀行<8551.T>は後場に上げ幅を拡大し、９月２５日につけた年初来高値を更新している。１２日午後１時ごろ、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。経常収益予想を２８１億円から２８９億円（前期比９．５％増）、経常利益予想を４７億円から５９億円（同５．８％増）、最終利益予想は３１億円から４０億円（同０．３％減）に引き上げた。同時に年間配当予想を中間・期末各６５円の年１３０円から中間・期末各８４円の年１６８円（前期は１００円）としたうえ、取得総数１５万株（自己株式を除く発行済み株式総数の１．８０％）、取得総額５億円を上限とする自社株買い及び消却を開示。経常利益で減益予想から一転増益を見込む業況と株主還元姿勢を好感した買いが流入している。



９月中間期の業績を踏まえ有価証券利息配当金が当初予想を上回ることなどを織り込んだ。９月中間期の経常収益は１４６億６８００万円（前年同期比１３．０％増）、経常利益が３０億８７００万円（同３．７％増）、最終利益が２０億９７００万円（同７．５％減）だった。自社株買いについては１３日から１２月１９日までを取得期間とし、東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）の利用を含む市場買い付けで実施する。自己株式の消却は２６年２月２５日に１５万株（自己株式を含む消却前の普通株式の発行済み株式総数の１．７４％）を消却する。



出所：MINKABU PRESS