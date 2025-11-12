ジュディやニックの小さなパズル！やのまん プチパリエクリア ディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』
やのまんが展開する、手のひらサイズのクリスタルパズル「プチパリエクリア」に、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』が登場。
のり・フレーム不要のキラキラなジグソーパズルが、映画公開に合わせて4つのデザインで楽しめます☆
やのまん プチパリエクリア ディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』
発売日：2025年11月下旬
価格：各1,980円(税込)
ピース数：150ピース ※のり不要
パズル完成サイズ：7.6×10.2cm
販売店舗：全国のホビーショップ、家電量販店、公式ECサイトなど
やのまんが展開するミニチュアサイズのジグソーパズル「プチパリエクリア」に、ディズニーの人気作品『ズートピア』デザインが登場。
2025年12月に劇場公開されるディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』のデザインなど、4種類の絵柄で展開されます。
「プチパリエクリア」は、ピース1つの大きさが1cm以下というスモールサイズが特徴。
150ピースでもやり応えが感じられ、スキマ時間に少しずつ楽しむこともできます。
完成したら、手のひらに乗るくらいの小さなイーゼルに可愛らしく飾れる、ミニチュアサイズのジグソーパズル。
プラスチック製なのでピースがバラバラにならず、完成時にはのり付け不要です☆
パズルを飾るイーゼルが付属しているから、完成後はそのままインテリアとして楽しめます！
ShineBuddy／ズートピア
おしゃれでかわいい、クリスタルのようなデザインで表現した「ニック・ワイルド」と「ジュディ・ホップス」
キラキラ輝く最高のバディと、心ときめくひとときを切り取ったようなデザインです！
ジュディ・ホップス／ズートピア2
『ズートピア2』に登場した姿の「ジュディ・ホップス」
明るく前向きな彼女らしい笑顔に、華やかな背景のデザインで、元気をもらえそうです☆
ニック・ワイルド／ズートピア２
ディズニー映画『ズートピア2』より、ピンク色のシャツを着た「ニック・ワイルド」のプチパリエクリア。
鮮やか色合いと雰囲気の中、クールにほほ笑む「ニック・ワイルド」の表情が際立つデザインです！
ズートピア2
ディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』に登場する「ニック・ワイルド」と「ジュディ・ホップス」、さらに新キャラクター「ゲイリー」のスリーショット。
息ぴったりなコンビに、新しい仲間が加わったような、わくわくする1枚です☆
新作映画の公開に向けて、「ジュディ・ホップス」や「ニック・ワイルド」たちの小さなジグソーパズルが登場。
やのまんの「プチパリエクリア」ディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』は、2025年11月下旬より発売です！
