やのまんが展開する、手のひらサイズのクリスタルパズル「プチパリエクリア」に、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』が登場。

のり・フレーム不要のキラキラなジグソーパズルが、映画公開に合わせて4つのデザインで楽しめます☆

やのまん プチパリエクリア ディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』

発売日：2025年11月下旬

価格：各1,980円(税込)

ピース数：150ピース ※のり不要

パズル完成サイズ：7.6×10.2cm

販売店舗：全国のホビーショップ、家電量販店、公式ECサイトなど

やのまんが展開するミニチュアサイズのジグソーパズル「プチパリエクリア」に、ディズニーの人気作品『ズートピア』デザインが登場。

2025年12月に劇場公開されるディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』のデザインなど、4種類の絵柄で展開されます。

「プチパリエクリア」は、ピース1つの大きさが1cm以下というスモールサイズが特徴。

150ピースでもやり応えが感じられ、スキマ時間に少しずつ楽しむこともできます。

完成したら、手のひらに乗るくらいの小さなイーゼルに可愛らしく飾れる、ミニチュアサイズのジグソーパズル。

プラスチック製なのでピースがバラバラにならず、完成時にはのり付け不要です☆

パズルを飾るイーゼルが付属しているから、完成後はそのままインテリアとして楽しめます！

ShineBuddy／ズートピア

おしゃれでかわいい、クリスタルのようなデザインで表現した「ニック・ワイルド」と「ジュディ・ホップス」

キラキラ輝く最高のバディと、心ときめくひとときを切り取ったようなデザインです！

ジュディ・ホップス／ズートピア2

『ズートピア2』に登場した姿の「ジュディ・ホップス」

明るく前向きな彼女らしい笑顔に、華やかな背景のデザインで、元気をもらえそうです☆

ニック・ワイルド／ズートピア２

ディズニー映画『ズートピア2』より、ピンク色のシャツを着た「ニック・ワイルド」のプチパリエクリア。

鮮やか色合いと雰囲気の中、クールにほほ笑む「ニック・ワイルド」の表情が際立つデザインです！

ズートピア2

ディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』に登場する「ニック・ワイルド」と「ジュディ・ホップス」、さらに新キャラクター「ゲイリー」のスリーショット。

息ぴったりなコンビに、新しい仲間が加わったような、わくわくする1枚です☆

新作映画の公開に向けて、「ジュディ・ホップス」や「ニック・ワイルド」たちの小さなジグソーパズルが登場。

やのまんの「プチパリエクリア」ディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』は、2025年11月下旬より発売です！

