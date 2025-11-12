この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「家を買うなら、何よりも職場の近くがいい」。この「職住近接」という考え方は、長い間、都心で家を選ぶ際の”正義”とされてきました。しかし、本当にそれが最もQOL（生活の質）を上げる選択なのでしょうか？

今回は、あえて都心に新築マンションを購入したらくだ不動産株式会社の不動産エージェント鈴木成禎さんと、過去に郊外と都心の両方を経験した同社の取締役副社長COO山本直彌さんが自らのリアルな体験をもとに、「QOLを上げるための本質的な家の選び方」を語ります。



◾️あえて都心を選んだプロが直面した「新たなストレス」

新築マンションを購入したばかりの鈴木さんは不動産のプロとして「資産価値は立地が全て」という考えを自ら体現するため、職住近接の都心を選びました。



「プロとして新築購入を経験したかったのと、資産価値を最優先し、渋谷の勤務先にも近い都心を選びました。その結果、確かに通勤時間は短縮できました。しかし、それと引き換えに『満員電車での通勤ストレス』という新たな課題に直面したのです」（鈴木さん）

この経験から、鈴木さんは新たな価値観に気づいたと言います。

「都心に住むことで得られる快適さがある一方で、例えば東武東上線の始発駅などから『座って通勤』できるほうがQOLは高いのでは？この実体験から、都心一択ではない『セカンドベスト』エリアの価値を、心の底からお勧めできるようになりました」（鈴木さん）

◾️「始発駅」が最強？郊外に住むことで得られた”人生の時間”

一方、山本さんは、過去に郊外の始発駅と都心の両方に住んだ経験から、「始発駅のメリットは計り知れない」と語ります。



「私も以前、埼玉県の始発駅から約1時間かけて通勤していた時期がありました。確かに時間はかかりますが、往復の電車内で『必ず座れる』ことで、その時間を完全な”自分の時間”として使えたのです」（山本さん）

山本さんはその通勤時間を資格取得の勉強に充て、実際に複数の資格を取得したと言います。

「家や職場では集中できなくても、電車の中は強制的に一人の時間になります。このインプットの時間が、今の自分のキャリアの礎になっているのは間違いありません。職住近接で通勤時間が短くなった今、あの貴重なインプットの時間を失ったことの大きさを痛感しています」（山本さん）

◾️「オンとオフの切り替え」という価値

さらに、郊外に住むことは「精神的なオン・オフの切り替え」にも繋がると山本さんは続けます。

「都心に住んでいると、良くも悪くも常に仕事モードが抜けきらない感覚があります。しかし、郊外の地元の駅に降り立つと、『家に帰ってきた』という安心感が生まれ、自然と心がオフになる。この感覚も、生活の質を高める上では非常に重要でした」（山本さん）

【まとめ】

「職住近接」か「始発駅」か。この問いに、万人に当てはまる正解はありません。通勤時間を短縮してプライベートな時間を確保するのも、通勤時間を自己投資の時間に変えるのも、どちらも賢い選択です。

重要なのは、メディアや世間の常識に流されるのではなく、「自分自身の人生にとって、何を優先するのが最も豊かなのか」という視点で家を選ぶことです。

「住宅は目的ではなく、あくまで人生を豊かにするための手段です」という山本さんの言葉通り、あなたの価値観に不動産を合わせる、という思考こそがQOLを上げる家探しの本質と言えるでしょう。

