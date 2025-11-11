サッカー日本代表は１０日、国際親善試合のガーナ戦（１４日・豊田スタジアム）、ボリビア戦（１８日・国立競技場）に向け、千葉市内で調整した。合宿初日はＭＦ久保建英（２４）＝レアル・ソシエダード＝ら６人がピッチで軽めの調整。絶対的守護神のＧＫ鈴木彩艶（２３）＝パルマ＝が活動直前のケガで不参加となった緊急事態の中、ガーナ戦での出場が濃厚なＧＫ早川友基（２６）＝鹿島＝は正ＧＫ奪取へアピールを誓った。

気合の表れか、一番乗りでピッチに姿を見せた早川。寒風が吹き荒れる中、入念にシュートストップ、ハイボール処理などを繰り返した。来たる出番へ「持っている自分のパフォーマンス全てをここで出す。誰かの代わりっていうより、自分の良さを前面に出したい」と力強く意気込んだ。

正ＧＫの鈴木が左手の中指と舟状骨を骨折したと９日に発表。手術を受ける見通しで森保ジャパンに激震が走った。「全然ケガしなさそうなタイプなのでびっくりした」と早川。同時に“２番手”とされる大迫（広島）も天皇杯準決勝に出場する関係で今活動に招集されておらず、チャンス到来の号砲でもあった。

６月までのＷ杯最終予選では１０戦中８戦に先発した鈴木に加え、大迫、谷（町田）の固定メンバーが選出され続けた。それでも現在Ｊ１首位の鹿島の守護神として、安定したプレーを継続。牙城をこじ開け、７月の東アジアＥ−１選手権で代表初招集＆デビューを果たした。

意外な形で巡ってきた絶好のアピール機会。「いつ出てもいいように準備はしている」と迷いはない。ガーナ戦から着用する新ユニホームは、仏教で釈迦（しゃか）を守護する神とされる阿修羅（あしゅら）から着想を得たデザインが施されている。「俺にももっと腕が生えてほしい」。冗談っぽく語ったが、三面六臂（ろっぴ）の大活躍を見せれば、強烈なインパクトを残せるはずだ。

◇早川友基（はやかわ・ともき）１９９９年３月３日、神奈川県出身。６歳からサッカーを始める。横浜Ｍの下部組織から桐蔭学園高、明大を経て２０２１年に鹿島に加入。２２年９月の鳥栖戦でリーグ戦デビュー。２３年からレギュラーに定着し、２４年はリーグ戦全試合に出場した。今季も開幕から安定したプレーを続け、７月に日本代表初招集。東アジアＥ−１選手権の中国戦で代表デビューを果たした。１８７センチ、８１キロ。好きな食べ物は焼き肉。