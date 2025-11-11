PayPayとLINEヤフーは、「花王商品の購入で最大30％戻ってくるキャンペーン」を2025年12月1日～31日に実施する。

最大30％還元キャンペーン

「花王商品の購入で最大30％戻ってくるキャンペーン」では、12月1日～12月31日まで、対象店舗で花王の対象商品を「PayPay」で買う人が対象。なお、3000円以上の購入が条件となる。

「PayPay」で決済した累計購入金額に対して最大30％のPayPayポイントが付与される。期間中の付与合計上限は最大1500ポイント。

対象商品は花王の商品全般で、ニベア花王株式会社の商品も含まれる。ただし、メリーズ、キュレル、花王ソフィーナ、カネボウ化粧品の商品は対象外。

対象店舗は特設ページで案内されており、オンライン決済での購入は対象外。

抽選キャンペーンも

期間中、「花王 抽選で5,000ポイント当たるキャンペーン」も実施される。

こちらは専用ページから応募する必要がある。また、LINE公式アカウント「花王トクトクNEWS」の友だち追加も条件となる。

対象店舗で対象6ブランド（アタック、ハミング、ワイドハイター、ハイター、クイックル、マジックリン）のうち、2ブランド以上を「PayPay」で購入すると、抽選で最大500名に最大5000ポイントが付与される。