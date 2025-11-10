“10月のショッキングな敗戦”を経て、佐藤龍之介が向上させたいファクターとは？【日本代表】
今年のU-20ワールドカップで日本はラウンド16敗退。グループステージで３戦全勝と強さを示しながらも、続くフランス戦（現地時間10月８日）で後半アディショナルタイムの120＋３分にゴールを奪われて０−１とまさかの敗戦を喫したのだ。
ショッキングだったフランス戦を経て、11月の代表メンバーに選ばれた佐藤龍之介（19歳）は“何”を向上させたいと感じているのか。世界大会を経験してより追求すべきファクターについて、次のように答えてくれた。
「ゴールを決め切る力。それからパスをゴールに繋げる精度、そこが足りないなと思いました。練習ではなく世界大会のような状況で発揮できる技術がまだまだです」
冒頭のフランス戦、日本は優位に試合を進めながらも肝心のゴールを奪えず、決定力不足を露呈した。だからこそ、佐藤は決定力、ゴールに直結するパスにこだわりたいのだろう。
11月の連戦、ワールドカップのメンバー入りに向けてアピールする意味でも、目に見える結果を残したい。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
