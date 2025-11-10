Image: Amazon

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年11月10日は、フレームのない背もたれと通気性の高いデザインが長時間のデスクワークを快適にサポートしてくれるハーマンミラーの「セイルチェア」がお得に登場しています。

フレームのない背もたれと通気性の高いデザインが長時間のデスクワークを快適にサポートしてくれる、ハーマンミラーの「セイルチェア」が25％オフ！

フレームのない背もたれとYタワーサスペンション、座る人それぞれに合わせてバランスを保つ3Dインテリジェントサスペンションバックを備えたHerman Miller（ハーマンミラー）のオフィスチェア「セイルチェア」が25％オフとお買い得です。

背もたれには、3Dインテリジェントサスペンションバックという独自構造を採用。

背中のカーブに合わせてぴったりフィットする一方で、高い通気性を兼ね備えているため、長時間座ったままの作業やデスクワークなどにも最適です。

ジャストフィット調整機能と安心保証

座面の奥行やリクライニング、座面の高さやアームの高さ調整など、オフィスチェアとして必要な操作性もしっかり備えています。

デザイナーのイヴ・ベアールによる、ミニマルで軽やかなデザインも魅力。背面にフレームを持たないシンプルな構造なので、どんなインテリアにもなじみます。

また、12年の長期保証が付いているので、長く使える椅子としての安心感も◎。

【正規品】 Herman Miller (ハーマンミラー) セイルチェア オフィスチェア アルミニウム ブラック BBキャスター 12年保証 AS1YA23HAN2BKBBBKBK9119 84,975円 （25％オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2025年11月10日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

