歌舞伎俳優の中村橋之助（29）と、元乃木坂46のメンバーで女優の能條愛未（31）が10日、東京・ホテルニューオータニで幸せいっぱいの婚約会見を行った。

報道陣は約50人、テレビカメラは7台が集まった。能條は、ピンクに金の帯のあでやかな着物姿で登場。ピンクの着物は橋之助の母で女優の三田寛子が結婚会見で着用したもの。帯も三田から借りた。「凄く身が引き締まる。お義母さんのパワーが入っている気がしていて、嬉しいです」とほほ笑んだ。橋之助はグレーの落ち着いた雰囲気の着物を身にまとった。

橋之助は「この度、私、中村橋之助と能條愛未は、婚約いたします運びとなりましたことをここに報告させていただきます」とあいさつ。「役者としても、また一人の男としても、お客さまを大事に、家族を大事に、仲間を大事に、そして愛未を大事に、素敵な家庭を築いて参りたいと思っております」と意気込んだ。

続けて能條も「大変緊張しておりますが、これまで私を応援してくださったファンの皆様への感謝の思い、そして、私を育て支えてくださった関係者の皆様お一人お一人への感謝の思いを胸に、今後、橋之助さんを隣でしっかりと支えられるよう精進して参りたいと思っております」と緊張した面持ちでコメントした。

本紙のカウントでは会見中、お互い“47回”見つめ合っていた。出会いは21年1月のミュージカル「ポーの一族」での共演。同年に交際を開始。「好きで、お付き合いしてもらいたいと思っています」。橋之助からの告白の言葉はストレートだった。

今年7月米・ハワイでプロポーズ。オーシャンビューのレストランで橋之助がひざまずき指輪を渡すというロマンチックなシチュエーション。指輪は高級ブランド「ハリー・ウィンストン」の0・7カラットのもの。橋之助は「がんばりました」とはにかんだ。

橋之助は「もう幸せです」と笑顔。「実はここに来るまでは正直愛未より僕の方がめちゃくちゃ緊張してたんですけども、先程控え室で愛未を見たらですね、なんだかワクワクの気持ちが湧いてきて。今は緊張というよりも幸せいっぱいでございます」と伝えた。

能條も「1週間ほど前から、もうドキドキが止まらなくて…この質疑応答の練習をお互いにし合っていたんですが、なんだか今日を迎えたらむしろ楽しみになってきました」とし「幸せをかみしめている」と笑った。

橋之助は3兄弟の長男。能條は「橋之助、福之助、歌之助の3兄弟を見てると、本当に仲が良くて、心が温まる。もし授かることができましたら、3人とか、にぎやかな家庭になったらいいなっていうのは理想ではあります」と将来を描いた。

挙式・披露宴は来年初夏の予定。