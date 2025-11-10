国際計測が大幅反発、アジアタイヤメーカー向け伸長し上期営業利益は４．１倍

国際計測器<7722.T>が大幅反発し年初来高値を更新している。前週末７日の取引終了後に発表した９月中間期連結決算が、売上高６９億４６００万円（前年同期比２２．５％増）、営業利益９億９２００万円（同４．１倍）、純利益６億６７００万円（同２６．７倍）と大幅増益となったことが好感されている。



アジアのタイヤメーカー向けを中心に主力のバランシングマシンの売り上げが増加し業績を牽引した。なお、２６年３月期通期業績予想は、１１月５日に発表した上方修正値の売上高１４０億円（前期比６．０％増）、営業利益１５億円（同２３．９％増）、純利益９億５０００万円（同１．０％増）を据え置いている。



出所：MINKABU PRESS