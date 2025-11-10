4¼ï¤Î¥Ç¥í¥ê¥¢¥ó¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¡ª¡¡¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー ¥×¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥ー¥Û¥ë¥Àー ¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¥»¥Ã¥È(40¼þÇ¯µÇ°¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê)¡×11·îÈ¯Çä
¡¡¥¨¥ó¥¹¥«¥¤¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー ¥×¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥ー¥Û¥ë¥Àー ¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¥»¥Ã¥È(40¼þÇ¯µÇ°¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê)¡×¤ò11·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï8,800±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë±Ç²è¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡×¥·¥êー¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¤ò4¼ï¤È¤âºÆ¸½¡¢¥×¥ë¥Ð¥Ã¥¯Áö¹Ô¤¬¤Ç¤¤ëµ¡¹½¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¥×¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥«ー¡£¥¬¥ë¥¦¥¤¥ó¥°¥É¥¢¤Ï³«ÊÄ²ÄÇ½¡¢ÆâÁõ¤âµ¡´ïÎà¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥¢¤Ë¤Ï¥Õ¥Ã¥¯·ê¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉÕÂ°¤Î¥ー¥Û¥ë¥Àー¤ò¤Ä¤±¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¾þ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÎÆâÉô¤ò¥¸¥ª¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¢ÁëÉôÊ¬¤òÆ©ÌÀÁÇºà¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥É¥¢Á´ÂÎ¤òÆ©ÌÀ¼ù»é¤ÇÀ®·Á¤·¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÉôÊ¬¤ËÅÉÁõ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤áÁëÏÈ¤Ê¤É¤âÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¸½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
