「この物件、今申し込まないとすぐに売れてしまいますよ」。中古マンションの内見時、営業担当者からこんな風に”即決”を迫られた経験はありませんか？

競争が激化する首都圏の不動産市場では、この言葉が単なる営業トークではなく、現実のものとなっています。実際に、都心タワーマンションの平均売却日数が、2年前の73日から現在は46日へと大幅に短縮しているデータもあります（※）。

では、スピード勝負が求められる状況で、焦って高額な買い物をし、将来後悔しないためには、一体どうすれば良いのでしょうか。らくだ不動産株式会社の取締役副社長COO山本直彌さんが失敗しないための対処法を解説します。

（※2023年～2025年の東京都中央区勝どきの特定タワーマンションの平均成約日数、らくだ不動産調べ）

◾️スピード勝負で失われる「2つのチェック」

成約スピードが上がっている「売り手市場」では、買い手は不利な立場に置かれます。

「じっくり吟味する時間が、物理的にありません。特に、『ホームインスペクション（住宅診断）』で建物の状態を細かくチェックしたいと思っても、その間に他の人に買われてしまうリスクが高まります」と、山本さんは指摘します。



建物の不具合については、契約後や引き渡し後に確認するセカンドベスト、サードベストのタイミングもありますが、本当に取り返しがつかないのが、もう一つの重要リスク「マンションの管理状態」の見落としです。

◾️購入後に発覚する最悪のシナリオ「管理リスク」

「スピードを優先するあまり、マンションの管理状態の確認を怠ると、購入後に最悪のシナリオを迎える可能性があります。例えば、長期修繕計画がずさんで、数年後に修繕積立金が数倍に跳ね上がったり、数百万の一時金を請求されたりするケースです。これでは、どんなに物件自体が気に入っていても、生活設計が破綻してしまいます」（山本さん）



内見時にゴミ捨て場が荒れていたり、掲示板に騒音トラブルの貼り紙があったりといった「目で見てわかる問題」も危険信号ですが、本当に恐ろしいのは、書類の中に隠された「数字のリスク」です。

◾️即決を迫られた時、最低限「これだけ」は確認しろ

では、時間がない中で、どうやってそのリスクを見抜けば良いのでしょうか。山本さんは、「マンション管理のプロではない不動産営業担当者の『大丈夫です』という言葉を鵜呑みにしてはいけない」と警鐘を鳴らします。

「限られた時間で判断するために、最低限、以下の3つの資料を入手し、専門家のチェックを受けるべきです」（山本さん）

1.長期修繕計画書

（将来の修繕積立金の値上げ計画や、資金計画が妥当か）

2.管理規約

（民泊やペット飼育など、自身のライフスタイルに関わるルールがどうなっているか）

3.総会・理事会の議事録

（マンション内でどんな議論がされ、問題が起きていないか）

◾️失敗しない唯一の対処法は「専門家のセカンドオピニオン」

これらの難解な書類を、数日ですべて読み解き、リスクを判断するのは不可能です。そこで、唯一の対処法となるのが「マンション管理の専門家によるセカンドオピニオン」の活用です。

「例えば、らくだ不動産のグループ会社である『さくら事務所』では、マンション管理士などの専門家が、入手した資料を基に、そのマンションが抱える潜在的なリスクを電話で診断する『契約前マンション99相談（1分99円）』というサービスを提供しています。こうした第三者のプロの目を短時間でも借りることが、焦って決断し、将来大きな失敗を抱え込むことを防ぐ、最も確実な方法です」（山本さん）



専門家からは、「計画上の積立金は一見足りているように見えるが、保守的な計画すぎるため、実際にはもっと赤字になるリスクがある」あるいは「赤字計画だが、これは安全マージンを見すぎているだけで、実際には問題ない」といった、書類の裏側まで読み解いたアドバイスが得られると言います。

【まとめ】

「今決めないと売れますよ」という言葉が真実味を帯びる現代の不動産市場。そのスピード感に流され、最も重要な「管理状態」という名の”時限弾”を見落としてしまうのが、最大の失敗です。「1億円の積み立て金があるから大丈夫」といった単純な言葉に惑わされず、購入申し込みと並行して、専門家のセカンドオピニオンで潜在リスクをあぶり出す。それこそが、即決を迫られた時に失敗しないための、唯一かつ最強の対処法と言えるでしょう。

