¡¡À¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö£Î£È£Ë¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÅÞ¼ó¤¬£¹Æü¡¢º£Ç¯£±·î¤Ë¼«»à¤·¤¿ÃÝÆâ±ÑÌÀ¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤Ø¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Îµ¿¤¤¤ÇÊ¼¸Ë¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¼¹¹ÔÍ±Í½Ãæ¤Î¿È¤Ç¡¢¼Â·º¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤Þ¤¿°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£
¡¡ºòÇ¯£±£±·î¤ÎÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤ÇÎ©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¸µ¸©Ì±¶ÉÄ¹¤Î¼«»à¤ä¤ª¤Í¤À¤êµ¿ÏÇ¤ÇºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤¬¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¾õ¶·¤Ë¡Ö¸©À¯²þ³×¤ËÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿Ã¯¤«¤¬¡¢ºØÆ£»á¤ò´Ù¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»²Àï¡£É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤ÇºØÆ£»á¤òÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÝÆâ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹õËë¡×¡Ö·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È³¹Æ¬±éÀâ¤ä¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÈ¯¸À¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢ºØÆ£»á¤ÎºÆÁª¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Áªµó¸å¤ËÃÝÆâ»á¤ÏÈðëîÃæ½ý¤òÍýÍ³¤ËµÄ°÷¼¿¦¤·¡¢º£Ç¯£±·î¤Ë¤Ï¼«»à¡£»àµî¤Î°ìÊó¤ò¼õ¤±¡¢Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÌÀÆüÂáÊá¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¯¿®¤·¡¢°äÂ²¤¬·º»ö¹ðÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï£²£°£±£¹Ç¯¤Ë»²±¡Áª¤ÇÅöÁª¤·¤¿ÍâÇ¯¤Ë£Î£È£Ë½¸¶â¿Í¤¬»ý¤Ä¾ðÊóÃ¼Ëö¤ò»£±Æ¤·¤¿ÉÔÀµ¶¥ÁèËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤ä¡¢£Î£È£Ë¤ËÆ°²è¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤ÈÇ÷¤Ã¤¿°ÒÎÏ¶ÈÌ³Ë¸³²¡¢¸µ£Î£È£ËÅÞ¤À¤Ã¤¿Ãæ±û¶èµÄ¤ò¡ÖÄÙ¤·¤Ë¤¤¤¯¡×¤È¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÈ¯¸À¤·¤¿¶¼Ç÷¤Îºá¤ÇÄ¨Ìò£²Ç¯£¶·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½£´Ç¯¤ÎÈ½·è¤¬½Ð¤Æ¡¢£²£³Ç¯£³·î¤Ë³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼¹¹ÔÍ±Í½Ãæ¤ËÊÌ¤Î»ö·ï¤Ç¹´¶Ø·º°Ê¾å¤¬³ÎÄê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤ë¡£·º³ÎÄê¸å¤Ï¼«À©¤·¤Æ¤¤¤¿Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤À¤¬¡¢ºÆ¤Ó²á·ã²½¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¹ñÀ¯À¯ÅÞ¡ÖÀ¯¼£²È½÷»Ò£´£¸ÅÞ¡×¡Êµì£Î£È£ËÅÞ¡¢¸½¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ëÅÞ¡Ë¤Î¤ª²ÈÁûÆ°¤À¡£
¡¡ÂåÉ½¸¢¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢ÂçÄÅ°½¹á»á¤ÈÁÊ¾Ù¹çÀï¤È¤Ê¤ëÅ¥¾Â¤ÎÁè¤¤¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢³èÆ°»ñ¶â¤Î¸Ï³é¤«¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤Î°Ý»ý¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÞÀª¤Ï¸ºÂà¡£ºòÇ¯¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤Ç¤Ï£Î£È£ËÅÞ¤ä´Ø·¸ÃÄÂÎ¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢£²£´¿ÍÍÊÎ©¤Î¡Ö¥Ý¥¹¥¿¡¼·Ç¼¨¾ì¥¸¥ã¥Ã¥¯ºîÀï¡×¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤âÉÔÈ¯¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢³èÏ©¤ò¸«¤¤¤À¤·¤¿¤Î¤¬Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£åÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï£·£µËü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢À¯³¦¤Ç¤ÏÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ä£Ì£É£Î£Å¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤Ç¤Ï¶ÌÀÐº®¸ò¤Î¾ðÊó¤¬Ï¢Æü´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢Åö»þ°Ý¿·¤ÎÊ¼¸Ë¸©µÄ¤À¤Ã¤¿´ß¸ý¼Â»á¤Ï¡Ö¹õËë¤ÏÃÝÆâ¡×¤È¤Î¥á¥â¤òÎ©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤ËÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¸å¤ËÈ½ÌÀ¡£Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤Î´°Á´¤ÊÎ¢¼è¤ê¤ò¤»¤º¤Ë¾ðÊóÈ¯¿®¤·Â³¤±¤¿¼êË¡¤Ï³Æ½ê¤ËíÂíà¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢Á´¤¯°Õ¤Ë²ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ì¾ÍÀÔÌÂ»¤Ç¿ÈÊÁ¹´Â«¤È¤Ê¤ëÂáÊá¤Ë¤Þ¤Ç»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Áâ´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºßÂðµ¯ÁÊ¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¡¢¸©·Ù¤ÏÆ¨Ë´¤ä¾Úµò±£ÌÇ¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÂáÊá¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ£¿ô²ó¤ÎÇ¤°ÕÄ°¼è¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°²ó¤Î»ö·ï¤Ç¤âºßÂðµ¯ÁÊ¤Ç¡¢ÂáÊá¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÀÅ²¬¡¦°ËÅì»ÔÄ¹Áª¡ÊÍè·î£·Æü¹ð¼¨¡¢£±£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ø¤Î½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤ò£±£°Æü¤Ë¸½ÃÏ¤Ç¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢Àè·îËö¤ËÃæÅì¤Î¥É¥Ð¥¤¤òË¬Ìä¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸©·Ù¤¬¿ÈÊÁ¹´Â«¤ËÆ°¤¤¤¿²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤È¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ëÊ¡±Ê³èÌéÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢Áªµó¤ä¥É¥Ð¥¤ÅÏ¹Ò¤ÈÂáÊá¤Î´Ø·¸À¤òÈÝÄê¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¼¹¹ÔÍ±Í½Ãæ¤À¤ÈÂáÊá¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¸«¤»¤·¤áÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤âÂ¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤Ê¤ó¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤«¤ÏÊ¼¸Ë¸©·Ù¤ÎÁ´¤¯ÊÌ¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢¸©·ÙÆâ¤Î»ö¾ð¤¬´Ø·¸¤·¤¿²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èï³²¼Ô¤¬»àË´¤·¤¿¸å¤Ç¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Ç¤ÎÎ©·ï¤â°ÛÎã¤Ç¡¢¸©·ÙÂ¦¤Ï²áµî¤ËÂáÊá»öÎã¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÏÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¤â¡Ö¿¿¼ÂÁêÅöÀ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤«¤Í¤ÆÌµºá¼çÄ¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅöÌÌ¤Ïµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£