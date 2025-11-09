「錆びる箱」と呼ばれた過去 トライアンフ・ヘラルド UK版中古車ガイド（2） 改造は当たり前
「錆びる箱」と呼ばれた時代も
現存するトライアンフ・ヘラルドは、歴代のオーナーによって手が加えられた例が多い。自宅のガレージで整備・改造され、走りを楽しまれてきたはず。オリジナル性を重視するなら、内容を丁寧に確かめたい。
エンジンやトランスミッション、サスペンション自体が交換されていても不思議ではない。スピットファイア用のツインキャブレターや、オーバードライブ付きのMTが載っている場合もある。
トライアンフ・ヘラルド（1959〜1971年／英国仕様） ジェームズ・マン（James Mann）
ヘラルドは、一部の人から「錆びる箱」と呼ばれた時代もあった。しかし、それは少々不当。ボディシェルには密閉されたボックスセクションがなく、裏側でサビが進行する心配はない。対策は容易で、情熱を注げば止まらない酸化へ悩むことはないだろう。
それでも、錆びることは事実。修復時に、シャシーレッグがボディへ溶接されてしまう例もあるようだ。
エンジンは堅牢 好調を保ちたいジョイント
エンジンは基本的に堅牢。異音や、冷却水とオイルの漏れがないか確かめたい。MTは滑らかに変速できるか、走行中にギア抜けしないか確認したい。50km/h程度から異常振動が出る場合は、プロペラシャフトのユニバーサルジョイントの劣化が疑われる。
発進時や旋回時にガタガタ揺れる場合は、デフやドライブシャフトのユニバーサルジョイントが原因かもしれない。ブレーキは、乗る頻度が少ないと固着を招く。
ステアリングコラムは、良好なら遊びが少ないはず。ラックエンドのガタツキや、コラム部分のユニバーサルジョイントの劣化もチェックポイント。不安があるなら、トライアンフを得意とするガレージを頼りたい。
コンバーチブルのシャシー番号には、CVが付記される。またドアには、走行中に開かないよう固定するペグが備わるのが正解。剛性低下は限定的だが、ボディパネルの大きなギャップは珍しくない。今回の例のような、ジャスミン・イエローの塗装は貴重だ。
購入時に気をつけたいポイント
ボディとシャシー
シャシーのメインレール、サスペンション・マウントやデフ付近、クロスメンバー、アウトリガー、サイドレールなどが錆びやすい。ボディはシャシーのマウント付近、ボンネットの先端、フェンダー、バルクヘッド、フロントガラス周辺などが弱点。
他にもサイドシルやドアの底面、ルーフパネルとトランクリッドのエッジ、荷室のフロアなども錆びる。フロントのバンパー裏、バランスパネルはFRP製へ置換するのが一般的な対策方法といえる。
エンジン
スタンダード社による4気筒エンジンは、強力ではなくても信頼性が高い。滑らかに回り、反応も良い。前端のプーリーが、クラッチを踏んだ時に動く場合は、スラストベアリングの交換を検討したい。バルブシートは頑丈だが劣化する。オイル漏れにも要注意。
トランスミッションとブレーキ
トランスミッションやデフからのフルード漏れがないか確かめる。走行中の異音にも注意したい。キングピンは固着を防ぐため、1万km毎にグリスアップが必要。ブレーキのスレーブシリンダーとキャリパーも固着しがち。
インテリアとソフトトップ
シートトリムは現在でも購入可能だが、ベージュのカーペットは入手困難。傷んだソフトトップは社外品へ交換できるものの、多くは寸法が微妙にズレている。ウインドウ付近の収まりがきれいか、観察したい。
トライアンフ・ヘラルドのまとめ
特徴的なスタイリングと乗りやすさ、信頼性の高さなどから、マニアから愛されているヘラルド。クラシックカーとして価値が高騰する可能性は低いかもしれないが、安価に維持でき、自動車旅行にも使える。幸せを運んできてくれるはず。
ただし、経年劣化はする。ドライブトレインから異音が聞こえる場合や、ボディとシャシーのサビが酷い例は、避けた方が良いだろう。
良いトコロ
英国には得意とするガレージが多く、オーナーズクラブの活動も活発。シンプルな構造で整備しやすく、手入れが行き届いていれば信頼できる。エンジンなどの修理部品は安価に購入でき、ボディパネルやトリム類も入手しやすい。
良くないトコロ
フルレストアしても、元を取れるほど価値は高くない。歴代のオーナーによって、各部が変更されている例が多い。
トライアンフ・ヘラルド（1959〜1971年／英国仕様）のスペック
英国価格：672〜824ポンド（新車時）
生産数：54万8291台
全長：3885mm
全幅：1525mm
全高：1300-1320mm
最高速度：114-135km/h
0-97km/h加速：17.5〜31.1秒
燃費：10.6-14.2km/L
CO2排出量：−
車両重量：802-889kg
パワートレイン：直列4気筒948・1147・1293cc 自然吸気OHV
使用燃料：ガソリン
最高出力：35ps/4500rpm-61ps/5000rpm
最大トルク：6.7g-m/3000rpm-10.0kg-m/3000rpm
ギアボックス：4速マニュアル／後輪駆動