流行語大賞選考委員やくみつる氏「あまりにもツボだった」自身が「長袖をください」を推薦
漫画家やくみつる氏（66）が8日、TBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に出演。5日に発表された「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート30語に選ばれた「長袖をください」を自身が推したと明かした。
やく氏が選考委員の1人を務める「新語・流行語大賞」の話題で、ナイツ塙宣之が「やくさんが『長袖をください』をねじこんだって。話題になってましたよね。『長袖をください』って」と話した。
「長袖をください」は、昨年12月に放送されたTBS系「水曜日のダウンタウン」の企画「名探偵津田」第3弾でダイアン津田篤宏が発したフレーズ。やく氏は「『これ一択だ』なんて若い人が言ってたりしましてね」と周囲の反応にうれしそうにし、「推してよかったなと。これがこの先どこまで伸びるか分かりませんけど」と語った。
土屋伸之が「津田さんも驚いたでしょうね」と津田の心中を想像すると、塙宣之も「普通ゴイゴイスーですよね」と苦笑した。やく氏は「あれがあまりにもツボだったもんで」と振り返り、「しかも『名探偵津田』でプロデューサー役を務めてる俳優さんがいるんですけど。有村圭助君っていう。これが小学校の同級生なんですよね」と出演者との縁も告白。ナイツが「ええ！」と驚きの声を上げると、「『誰だこの俳優は？』って最後まで残ってたんです。言いたくて言いたくて。有村圭助君だよ〜って」と笑っていた。