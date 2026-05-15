いよいよ５月15日に北中米ワールドカップを戦う日本代表のメンバーが発表される。果たして、誰が選ばれるのか。ここでは、14時の発表前に“押さえておくべき５大ポイント”を紹介したい。＜ポイント１／当確組&有力候補は？＞近年の招集歴と起用歴から判断すると、以下の14選手は当確だ。鈴木彩艶（パルマ）、早川友基（鹿島アントラーズ）、渡辺剛（フェイエノールト）、谷口彰悟（シント＝トロイデン）、伊藤洋輝（バイ