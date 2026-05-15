フランスサッカー連盟（FFF）は14日、FIFAワールドカップ2026に臨むフランス代表メンバー26名を発表した。今大会後の退任が決定しているディディエ・デシャン監督の下で2018年大会以来の優勝を目指すレ・ブルー。FIFAワールドカップ2026欧州予選では、5勝1分けの成績を収め、8大会連続17度目の本大会出場を手にし、本大会ではグループIでセネガル代表、ノルウェー代表、イラク代表と同居している。注目のメンバーではキリア