久松宏輝トレーナー推奨…長打力を高め、腰の怪我を予防する「股関節回旋ドリル」バッティングで遠くに飛ばすにはどうしたらいいのか。力いっぱい振っているのに飛距離が出ず、悩んでいる小学校低学年の子どもやその保護者は多いのではないだろうか。明徳義塾高出身で、現在は野球塾「AMAZING」でトレーナーとして選手を指導する久松宏輝さんは、下半身の力をバットに伝える「股関節回旋ドリル」を紹介している。“野球の華”で