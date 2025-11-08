¡Ö²øÊª¡Ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ë¤ËÆ´¤ì¤¿¾¯Ç¯¡×¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¡¦°ËÆ£ÀéÈô¤ÎÌ´¡ãÁ°ÊÔ¡ä
¡Ú·ý¤Ç¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¡Û
¾®5¤ÎÅß¡½¡½¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¿10ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©°ËÃ°»Ô¤Ë¤¢¤ë¼«Âð¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç¸ÇÂÃ¤òÆÝ¤ß¡¢"¤¢¤ë¥Ü¥¯¥µ¡¼"¤Î»î¹ç¤ËÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
2014Ç¯12·î30Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡½¡½¡£
²èÌÌ¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥È¡¦¥Õ¥é¥¤¤«¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Õ¥é¥¤¤Ø¤È³¬µé¤Þ¤¿¤®¤·¤Æ2³¬µéÌÜ¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂ¤òÌÜ»Ø¤¹21ºÐ¤Î°æ¾å¾°Ìï¤¬¡¢WBO²¦¼Ô¥ª¥Þ¡¼¥ë¡¦¥Ê¥ë¥Ð¥¨¥¹¡Ê¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ë¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ê¥ë¥Ð¥¨¥¹¡¢¥À¥¦¥ó¡ª¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ç¤¹¡ª¡×
46Àï44¾¡¡Ê23KO¡Ë1ÇÔ1Ê¬¤ÎÀïÀÓ¤ò¸Ø¤ëÆñÅ¨¡¢¥Ê¥ë¥Ð¥¨¥¹¡£¼Â¶·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È²òÀâ¼Ô¤ÎÀ¼¤¬ÃÆ¤à¤¿¤Ó¡¢¾¯Ç¯¤Î¸ÝÆ°¤âÂ®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
1¥é¥¦¥ó¥É¤Ç2ÅÙ¡¢2¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤â2ÅÙ¤Î¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤Ã¤¿°æ¾å¤Ï¡¢2¥é¥¦¥ó¥É3Ê¬1ÉÃ¡¢TKO¾¡Íø¡£¤ï¤º¤«8ÀïÌÜ¤Ç¡¢À¤³¦ºÇÂ®¤È¤Ê¤ë2³¬µéÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¸½ºß¡Ê¤¤¤Þ¡Ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢"¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ÅÁÀâ"¤ÎËë³«¤±¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾°Ìï¤µ¤ó¤Î¤¢¤Î»î¹ç¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø·ý¤Õ¤¿¤Ä¤Ç¡¢¤¢¤ì¤À¤±¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤»¤ë¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ......¡×
¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤â¡½¡½¡£
¾×·â¤ÎKO¥·¡¼¥ó¤òÌÜ·â¤·¤¿¾¯Ç¯¤Ï¡¢°ÊÍè¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î»î¹ç¤Ç¤â¤¢¤¨¤Æ½³¤é¤º¡¢·ý¤Î¤ß¤ÇÀï¤¤KO¾¡Íø¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¤¢¤ÎÆü¤«¤é¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯11Ç¯¡£Àè·î25Æü¡¢20ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¯Ç¯¡½¡½WBO¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé2°Ì¤Î°ËÆ£ÀéÈô¤Ï¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¤ÇÆ±µé9°Ì¤Î¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥¹¥¨¥Î¤ÈÂÐÀï¡£½ª»Ï°µÅÝ¤·¡¢2²ó1Ê¬48ÉÃTKO¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡¤ò5¡Ê4KO¡Ë¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£¡ÚÅìÀ¾¤ÇÊâ¤à¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ß¥é¥¤¡Û
¥Ç¥Ó¥å¡¼5Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿Æ±Æü¤Î3¥ö·îÁ°¡£ÀéÈô¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Åù¤«¤é"¥â¥ó¥¹¥¿¡¼2À¤"¤¢¤ë¤¤¤Ï"¥ß¥é¥¤¡¦¥â¥ó¥¹¥¿¡¼"¤È¾Î¤µ¤ì¤ëºä°æÍ¥ÂÀ¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÂç¶¶¥¸¥à¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï½é¤á¤Æ¡¢Æ´¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿°æ¾å¾°Ìï¤ÈÂÐÌÌ¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¡¢¡ØÂç¶¶¥¸¥à¤«¤é¡¢Í¥ÂÀ¤ÎÁê¼ê¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤È°ÍÍê¤¬Íè¤¿¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¡Ø¤½¤ì¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È!?¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÆÉã¤â¡¢¡Ø¤ª¤Þ¤¨¡¢çÓ¤á¤é¤ì¤È¤ë¤¾¡Ù¤È¡¢¾¯¤·ÉÔµ¡·ù¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Í¥ÂÀ¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥Ñ¡¼¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤â¤ï¤«¤ë¡£²¿¤è¤ê¡¢¾°Ìï¤µ¤ó¤Ë°©¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡×
¸½ÆüËÜ¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥æ¡¼¥¹²¦¼Ô¤Îºä°æ¤Ï¡¢ÀéÈô¤ÈÆ±¤¸20ºÐ¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ï¾®6¤«¤é¤ÎÍÄÆëÀ÷¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ³ØÂ´¶È¤Þ¤Ç¤ÏÃÏ¸µ°ËÃ°»Ô¤Ë¤¢¤ëÆ±¤¸¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¸¥à¡Ê¥¨¥¹¥Ú¥é¥ó¥µ¥¸¥à¡Ë¤Ç´À¤òÎ®¤¹ÌÁÍ§¤À¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥¸¥à¼çºÅ¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°Âç²ñ¤Ç°ìÅÙ¤À¤±ÂÐÀï¡£¤½¤Î»þ¤Ï¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¼ÂÀï·Ð¸³¤ò¤è¤êÂ¿¤¯ÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÀéÈô¤¬¡¢ÀÜÀï¤ÎËö¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢°ìÅÙ¤â·ý¤ò¸ò¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·Îý½¬¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¾·½¸¤µ¤ì¤¿ÀéÈô¤¬¶Ã¤¡¢Éã¿Æ¤¬¾¯¡¹ÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÉúÀþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÀéÈô¤ÎÉã¿Æ¡¦ÍÛÆó¤Ï¡¢¸µ¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥é¥ó¥«¡¼¤Ç¡¢ÀéÈô¤¬¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤ÏÉã¿Æ¤Î±Æ¶Á¤À¤Ã¤¿¡£
Ãæ³ØÂ´¶È¸å¡¢ºä°æ¤Ï¸©Î©À¾µÜ¹áÉ÷¹â¹»¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¡¢ÀéÈô¤Ï¶½¹ñ¹â¹»¡ÊÂçºå¡Ë¤Ø¤È¿Ê³Ø¡£¤¤¤º¤ì¤â¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¶¯¹ë¹»¤À¤¬¡¢ÊÌ¡¹¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À¡£
ºä°æ¤Ï¹â¹»»þÂå¡¢1Ç¯»þ¤«¤é³èÌö¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡¦ÁªÈ´¡¦¹ñÂÎ¹ç¤ï¤»¤Æ6´§Ã£À®¡£À¤³¦¥æ¡¼¥¹¤Ç¤â¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ï¢ÌÁ¤ÎÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£ÀéÈô¤â¡¢ÁªÈ´2´§¡¢¥¢¥¸¥¢¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢¤Ç3°Ì¤È¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡¢¹â¹»»þÂå¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤ÏÂç¤¤¯¿å¤ò¤¢¤±¤é¤ì¤¿¡£
2Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤»þ¤Î³èÌö¤¬Âç¶¶²ñÄ¹¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿ºä°æ¤Ï¡¢"¥Ý¥¹¥È°æ¾å¾°Ìï"¤È´üÂÔ¤µ¤ì¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤ÏÂç¶¶¥¸¥à¤Ç¥×¥íÅ¾¸þ¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö2028Ç¯³«ºÅÍ½Äê¤Î¥í¥¹¸ÞÎØ¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¸õÊä¡×¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Âç³Ø¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Éô¤«¤é¤ÎÂ¿¿ô¤ÎÍ¶¤¤¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÃÇ¤Ã¤Æ¤Î·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£
ºä°æ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ÀéÈô¤â¹â¹»Â´¶È¸å¤Ï¥×¥íÅ¾¸þ¤¹¤ë¤ÈÁá¡¹¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢´ØÅì¤Ë¤¢¤ëÂç¼ê¥¸¥à¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´ØÀ¾¤Ë»Ä¤ê¡¢Éã¿Æ¤ÎÆ»¾ì¡Ê¿¿Ìç°ËÆ£Æ»¾ì¡Ë¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸½ÆüËÜ¥Õ¥é¥¤µé4°Ì¡¢°æ¾åÍ¼²í¡Ê¤æ¤¦¤¬¡Ë¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Ä¹Ã«ÀîÊæÀÑ¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤ÇÀ¤³¦¤òÀï¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢»ØÆ³ÎÏ¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëÇì³Ú¡¢»³²¼Àµ¿Í²ñÄ¹¤Î¤¤¤ë¿¿Àµ¥¸¥à¡Ê¿À¸Í¡Ë¤ÎÌç¤ò¼«¤éÃ¡¤¤¤¿¡£
»î¹çÄ¾Á°¡¢¹µ¤¨¼¼¤Ç»³²¼Àµ¿Í²ñÄ¹¤Î¹½¤¨¤ë¥ß¥Ã¥È¤ÈÃ¡¤¯ÀéÈô¡£ÀäÂç¤Ê¿®Íê¤ò´ó¤»¡¢Æó¿Í»°µÓ¤ÇÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë
¡Ú¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤â¶ÃÃ²¤µ¤»¤¿¾×·â¤Î±¦¥Õ¥Ã¥¯¡Û
JR²£ÉÍ±ØÀ¾¸ý¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¡£ÃÏ¾å8³¬·ú¤Æ¥Ó¥ë¤Î3¡¦4³¬¤Ë¹½¤¨¤ëÂç¶¶¥¸¥à¤Ï¡¢¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Î¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ä°ìÈÌ²ñ°÷¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤ï¤ê¤ÎÌÜ¤Ï¡¢"¥¶¡¦Å¨"¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£Áª¼ê¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤Î¿ô¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ß¤¿¤¤¤ÊÉô³°¼Ô¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤º¡¢½éÆü¤Ï¶²¤ë¶²¤ëÂÇ¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ......¡£2ÆüÌÜ¤«¤é¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¡¼¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¥·¥ã¥É¡¼¤À¤±¤·¤Æ¡¢½É¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤Î½é²ó55ÉÃTKO¾¡Íø°Ê¹ß¤âÏ¢¾¡¤ò½Å¤Í¤¿ÀéÈô¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢½ù¡¹¤Ë¶È³¦¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¤·ºä°æ¤È¤Î´Ø·¸¤òÃÎ¤ë¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£Âç¶¶¥¸¥à¤ÎÁª¼ê¤ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤â¡¢¡Öºä°æ¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¤¬ÏÓ»î¤·¤ËÍè¤¿¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
ÀéÈô¼«¿È¤â¡¢¤¢¤¨¤Æ´Ø·¸¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤â¤¢¤ê¡¢Í¾·×¤Ë¤Þ¤ï¤ê¤Ïµ÷Î¥¤ò¤È¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ä¥¤êµÍ¤á¤¿¶õµ¤¤ÎÃæ¡¢½µ3²ó¡¢1²ó¤¢¤¿¤ê6¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤òÂ³¤±¤¿¡£
·è¤·¤Æµï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢Ä¹´ü´Ö¤Î±óÀ¬¤Ç»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¤¢¤ÎÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö½éÆü¤Ï4¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤·¤¿¡£½é²ó¡¢±¦¹½¤¨¤«¤éº¸¹½¤¨¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤·¤ÆÂÇ¤Ã¤¿±¦¥Õ¥Ã¥¯¤¬¡¢¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤ÇÍ¥ÂÀ¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£±¦¥Õ¥Ã¥¯¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¾°Ìï¤µ¤ó¤â¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤¦¤ª¡¼¤Ã¡ª¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤ÆÈ¿±þ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¶¶²ñÄ¹¤«¤é¤â¡Ø¥á¥Ã¥Á¥ã¶¯¤¤¤Ê¡Ù¤ÈË«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡£¾°Ìï¤µ¤ó¤ÈÂç¶¶²ñÄ¹¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç°§»¢¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Õ¤¿¤ê¤«¤é¤Ïµ¤·Ú¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦¶¥µ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢¾®5¤Îº¢¤«¤éÊú¤Â³¤±¤Æ¤¤¿ÁÛ¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤¤¤ÞÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢µ¤·Ú¤Ë²ñÏÃ¤Þ¤Ç½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀéÈô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Ï¡¢Ì´¿´ÃÏ¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÍâÆü¡½¡½¡£
ÀéÈô¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¸åÊÔ¤ËÂ³¤¯¡Ë
¡ü°ËÆ£ÀéÈô¡Ê¤¤¤È¤¦¡¦¤»¤ó¤È¡Ë¡¡
2005Ç¯6·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢20ºÐ¡£Ê¼¸Ë¸©°ËÃ°»Ô½Ð¿È¡£¸µ¥×¥í¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÎÉã¿Æ¤Î±Æ¶Á¤Ç4ºÐ¤«¤é¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò»Ï¤á¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢ÆüËÜ²¦¼Ô¤Ë¡£Æ±»þ¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¡£¶½¹ñ¹â¹»¿Ê³Ø¸å¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÀìÇ°¤·ÁªÈ´2´§¡¢¥¢¥¸¥¢¥æ¡¼¥¹&¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡£2024Ç¯1·î¤ËBµé¥é¥¤¥»¥ó¥¹¼èÆÀ¤·Æ±Ç¯4·î20Æü¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÀïÀÓ5Àï5¾¡4KO¡£ÆüËÜ¥Ð¥ó¥¿¥àµé12°Ì¡¢OPBFÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎÆ±µé8°Ì¡¢WBO¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯Æ±µé2°Ì¡£
