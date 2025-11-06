12星座占い2025年11月の運勢「射手座（いて座）」全体運・恋愛運・仕事運・開運アドバイス
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い11月の運勢。12星座別の2025年（令和7年）11月の「射手座（いて座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。「射手座（いて座）」さんの11月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！
射手座（いて座：11月23日〜12月21日）
全体運
内省がテーマの月となりそうです。今月は今後の活躍や前進のために、現状を整えたり、整理をしたりするタイミングと捉えて過ごしましょう。冷静に観察することを心掛けると、大切な気付きがあったり、打開策を得ることができそうです。
恋愛運
今月は進めるよりも立ち止まって、恋愛面で大切にしている価値観を見直せると良さそうです。1人の時間を大切にしましょう。
仕事運
仕事の進め方、方向性を見直すような運気となりそうです。過去の手帳や履歴を見て振り返りをするのも良さそうです。
ワンポイントアドバイス
今月はリフレッシュに外出したり、運動する時間を持つことがおすすめです。
■監修者プロフィール：莉瑠（リル）
占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。
