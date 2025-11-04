Î©·û¡¦ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¡¡ÏÀÀï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¹â»Ô¼óÁê¤Ë¿É¸ýÉ¾²Á¡Ö¡Ø¸¡Æ¤¤¹¤ë¡Ù¤¬Â¿¤¯¡¢¶Ë¤á¤Æ¤¢¤¤¤Þ¤¤¡×
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤ËÂÐ¤¹¤ë³ÆÅÞ¤ÎÂåÉ½¼ÁÌä¤¬£´Æü¡¢½°±¡ËÜ²ñµÄ¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏËÜ³ÊÅª¤ÊÍ¿ÌîÅÞÏÀÀï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤ÏÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢ÆóÅÙ¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤»ÑÀª¤Ç¤¤¤É¤ß¡¢²þÀµÀ¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ë¡¼¥ë¤òÅ°ÄìÅª¤Ë½å¼é¤¹¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë³Ð¸ç¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡Î×»þ¹ñ²ñ¤ÎÄ¾Á°¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¹ç°Õ¤·¤¿µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Ë¤«¤ó¤¹¤ë¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Ï¿È¤òÀÚ¤ë²þ³×¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤·¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¶ñÂÎÅª¤Êºï¸º°Æ¤ÎºöÄê¤ª¤è¤Ó¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Éý¹¤¤»¿Æ±¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢Í¿ÅÞÆâ¤Ç¤Î¸¡Æ¤¤È¤È¤â¤Ë³ÆÅÞ²ñÇÉ¤È¤â¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤ÊµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅúÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡Î©·û¤ÏÀè½µ¡Ê£±£°·î£³£±Æü¡Ë¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¿©ÎÁÉÊ¾ÃÈñÀÇ¥¼¥íË¡°Æ¤òÄó½Ð¡£ÌîÅÄ»á¤Ï¡Öº£¹ñ²ñÃæ¤ÎÀ®Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁíÍý¡¢¤È¤â¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤¬¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡ÖÆâ³Õ¤È¤·¤Æ¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¤¹¤°¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤Þ¤ºÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¾ÃÈñÀÇ¤Î°ú¤²¼¤²¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï»ö¶È¼Ô¤Î¥ì¥¸¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²þ½¤Åù¤Ë°ìÄê¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤Ë¤âÎ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿µ½Å»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ²ñµÄ½ªÎ»¸å¡¢ÌîÅÄ»á¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÅúÊÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÌÀ²÷¤ÊÅúÊÛ¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¶Ë¤á¤Æ¤¢¤¤¤Þ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ë¤±¤¸¤á¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤âÅú¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£µÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼«¿È¤Î°Õ¸«¤¬¤Ê¤¤¡£À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²óÅú¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ê¸·¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
